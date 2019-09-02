Okul alışverişi için Özdilek’e!

Haber: Birol Ertunç

Okul araç ve gereçleri, defterler, kalemler, çantalar ve öğrencilerin okulda ihtiyaç duyacağı birçok ürün grubu; Özdilek alışveriş merkezlerinde, Özdilek departman mağazalarında ve çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’da satışa sunuluyor.

Okulların açılmasıyla birlikte öğrencileri ve ebeveynleri saran alışveriş heyecanına Özdilek de ortak oluyor. “Okula dönüş” kapsamında kullanıcılarına sunduğu özel indirimlerle tüm kırtasiye ihtiyaçları uygun fiyatlarla Özdilek’ten temin edilebiliyor. “Güvende çocuklar, mutlu anne babalar” mottosuyla hizmet veren Özdilek’ten alınacak kırtasiye ürünlerinin hiçbirinde azo boyar madde, fitalat, ağır metaller, nikel, alerjen ve kanserojen boyar maddeler, PAH ile formaldehit gibi insan sağlığını tehdit eden unsurlar bulunmuyor.

OKUL İHTİYAÇLARINIZ “Bİ TIKLA” KAPINIZDA

Özdilek’in çevirim için alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’da, kırtasiye malzemelerinin başında gelen okul defteri, kalem, boyama seti, silgi ve kalemtıraş gibi kırtasiye ihtiyaçları ve çocuklar için konforlu okul çantaları da yer alıyor. Kaliteli ve güvenli markaların çizgi film karakterli lisanslı okul çantaları, beslenme çantaları, kalem kutuları, dosya çantaları, hobi ve eğitici ürünleri de Özdilekteyim.com’da kullanıcıların beğenisine sunuluyor.