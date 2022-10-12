Okul bölgelerindeki 92 yaya geçidi yenilendi

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle okul çıkışlarında öğrencilerin trafikte tehlike yaşamaması için Atatürk İlkokulu’nun girişindeki yaya geçidini yeniledi. Yenileme çalışmalarını yerinde gözlemleyen Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdür Vekili Sedat Gülener, konuşmasında süreç hakkında bilgilere yer verdi. Buna göre:

Bolu Belediyesi, 2022 yılından itibaren 92’si okul bölgelerinde olmak üzere 140 noktada yaya geçidi revizyon çalışması yaptı,

400 kilometreye yakın yol çizgi boyası yapıldı,

Bolu’daki tüm okul bölgelerinde trafik levhaları değiştirildi.

2023 YILINA HAZIRLIKLARIMIZ DEVAM EDECEK

Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdür Vekili Sedat Gülener, Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak hiçbir okulun önünde yaya geçitsiz ve işaretsiz bir yer bırakmadıklarının altını çizerek, “2023 yılına hazırlıklarımız devam edecek” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022, 16:16