Haber: Ceylan BEYKOZ

2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasına bir hafta kala okul çantaları görücüye çıktı. Doların TL karşısındaki artışı çanta fiyatlarına da yansıdı. Yukarı Çarşı esnafı, fiyatların geçen seneye göre yüzde 30 zamlandığını bildirdi. Artan fiyatlar karşısında veliler daha kaliteli ve uygun ürünler için alternatiflere yöneldi. Bazı veliler ise eski çantalarını tamir ettirme yoluna başvurdu.

Yukarı Çarşı’nın köklü esnaflarından Taşhan Çanta’nın sahibi Celal Yıldırım, dolar yüzünden çanta fiyatlarında artış olduğunu söyledi. Çanta fiyatlarının yükselmesi sebebiyle velilerin eski çantalarını tamir ettirdiklerini belirten Yıldırım, “ Dolar fiyatları etkiledi. Geçen seneye göre fiyatlar yüzde 30 zamlandı. En düşük çantanın fiyatı 50 TL. Biz daha çok orta gelirli vatandaşa hitap ediyoruz. Ancak veliler çantaların fiyatlarının artmasından dolayı eski çantaları tamir etme yoluna gidiyor.” İfadelerini kullandı.



