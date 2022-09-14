Okul çevresinde yoğun denetim



Haber: Uğur Balaban

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı personelin katılımı ile 81 ilde eş zamanlı olarak Asayiş, Çocuk, Narkotik, TEM ve KOM birimlerinden oluşturulan karma ekipleri 5 gün boyunca sürecek ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim’ uygulamasına başladı.

Bolu’da emniyet birimleri yaklaşık 100 polis eşliğinde, il genelinde tüm ilkokul, ortaokul, lise ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde, okullarla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik uygulama başlattı. Okullar haricinde, okul yakınındaki parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili mekânlar, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonu gibi umuma açık yerler de uygulama kapsamınca denetlenecek.

Ülke genelinde yıl boyu sürecek bu denetimler, okulların açıldığı bu haftada 5 gün boyunca yoğunlaştırılacak. 5 günlük yoğun denetimde, emniyet ve Jandarma birimlerinden oluşturulan 16 bin 948 karma ekip ile 56 bin 948 personel katılım sağlayacak.

OKULUMUZ DAHA GÜVENLİ HALE GELDİ

Denetimler hakkında konuşan öğrencilerden Bulut Aksoy, “Bu denetimler çok güzel oldu. Eskiden buralarda kavga gibi olaylar oluyordu. Güvenlik açısından daha yararlı, daha iyi oldu. Çok iyi yapmışlar bunu düşünmekle. Her okul çıkışı burada toplanıp iki grup birbirine giriyordu, bunu gibi olaylar oluyordu. Eskiden okuldan kaçan birini durduramıyorlardı. Yabancılar okula giriyordu. Bu denetimler sayesinde okulumuz daha güvenli hale geldi. Daha rahat ders işleyeceğiz. Yabacılar giremiyor artık” dedi.