Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Gazipaşa Ortaokulu, Bolu Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatipi Lisesi ve Emine ve Mehmet Baysal Anadolu lisesi öğrencileri yeteneklerini okul duvarlarına döktü. Görsel Sanatlar öğretmenlerinin öncülüğünde sanatla diğer dersleri ilişkilendirip sanata çok yönlü bakış açısı kazandırarak okul duvarlarını rengarenk boyadılar.Ellerine fırçalarını alan öğrenciler okul duvarlarını parça parça boyadı. Yapılan boyamalar kapsamında öğrenciler okul koridorlarına farklı derslerin isimlerini vererek o derse özgü simgeleri duvarlara yansıttı. Örneğin Bolu Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatipi Lisesinde kız öğrenciler ‘Edebiyat Sokağı’ ismini verdikleri okul koridorunda ünlü edebiyatçıların sözlerini duvarlara resmetti.