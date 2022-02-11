“Okul Güvenliği Toplantısı”



Haber: Erdal Tanrıverdi

Toplantıya Bolu Valisi Ahmet Ümit, Kaymakamlar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğrt. Üy. Muhammed Emin Demirkol, daire müdürleri, okul müdürleri ve müdür yardımcıları, okul aile birlikleri başkanları katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Yeşil ile İl Emniyet Çocuk Şube Müdürü Serkan Demir okul servislerinin faaliyetleri ve denetimleri, okul önlerinde, çevrelerinde ve güzergâhlarında gerekli trafik tedbirlerinin alınması, okullarda görev alacak irtibat görevlileri, internet kafe/ oyun salonları denetimleri, okul çevrelerindeki metruk binalarla ilgili tedbirler, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, korona virüs salgınına dair alınan tedbirler hakkında sunum yaptılar.

BİR DEVLETİN EN BÜYÜK SERMAYESİ İYİ YETİŞMİŞ SAĞLIKLI GENÇLERİDİR

Toplantıda konuşma yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni eğitim öğretim döneminin ilimizin ve ülkemizin hayırlarına vesile olmasını temenni ederek, 7 Şubat Pazartesi günü başlayan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’nın ikinci döneminin tüm eğitim camiasına ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, ”Bir devletin en büyük sermayesi iyi yetişmiş sağlıklı gençleridir. Anayasanın 58 / 2. maddesinde: “Devlet gençleri alkol, uyuşturucu madde kullanımı, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” denilmektedir. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti; gençlerini alkol, kumar, uyuşturucu vb kötü alışkanlıklardan korumak ve kurtarmak için gerekli tedbirleri almaktadır. Nitekim İçişleri Bakanlığımız tarafından “NARKOLOG, UYUMA (ihbarı kolaylaştırmak amaçlı) EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE” gibi birçok kıymetli proje yapılmış ve uygulanmaya devam edilmektedir. Bugün de geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın güvencesi gençlerimizin bu kötü alışkanlıklardan korunması için neler yapıyoruz ve neler yapmamız gerekiyor hususlarını görüşmek ve paylaşmak üzere bu toplantıyı planlamış bulunmaktayız.

“UYUŞTURUCU DÜNYA MİLLETLERİNİN EN BÜYÜK PROBLEMLERİNDEN BİRİSİDİR”

Çağımızda uyuşturucu, dünya milletlerinin en büyük problemlerinden birisidir. Maalesef her geçen gün artmakta birçok değerli varlığımızı elimizden almaktadır. Yalnız uyuşturucu dendiğinde sadece narkotik maddeler akla gelmemelidir. İnsanı Narkotik madde kullanımına kadar götüren o kötü yolu kolaylaştıran aracı unsurlar da düşünülmelidir. Örneğin sigara, alkol, aile problemleri, ilgisizlik, huzursuz ortamlar, başarısızlıklar, sevgi mahrumiyeti, kötü arkadaşlar, özenti, okuma ve sohbet ortamından uzak olmak… gibi birçok hususlar sayılabilir. Ayrıca kötü alışkanlıklarla mücadele sadece devletin mücadelesi ile başarılacak bir problem değildir. Aile, okul, arkadaş, cami, sokak ve çocuk merkezli kuşatıcı, kucaklayıcı bir yaklaşımla evlatlarımızı zararlı alışkanlıklardan hep birlikte korumalıyız.

AİLE BÜTÜNLÜĞÜ ÇOK ÖNEMLİDİR

Ebeveynlerin meşhur gafleti “Benim çocuğum yapmaz.” Oysa yapabilir. Zararlı alışkanlıklardan korunmanın en etkin yolu hiç başlamamaktır. Aile bütünlüğü çok önemlidir. Maalesef elimizdeki verilere göre 2021 yılında boşanan çiftlerin evlenen çift sayısından fazla olduğunu görüyoruz. Bunun yanında problemli aileleri de eklediğimizde çocuklara ne kadar zarar verildiği daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

ÇOCUKLUK İNSAN YAŞAMININ ANA VATANIDIR

Özellikler ve karakter çocuk yaşlarda kazanılır onun için çocuklar samimi bir sevgi ve derin bir saygıyla beslenmelidir. Çocuğun bir şahsiyet olduğu,bir fert olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.

Çocukla konuşurken diz üstü çöküp, çocuğun göz hizasına inmek suretiyle çocukla aynı hizada görüşmek, konuşmak, sohbet etmek ve ona doğruları anlayacağı dilden anlatmak gerekmektedir.

Çocuklarımızla bebekliklerinden itibaren ilgilenmeli on’lu yaşlara gelinceye kadar karakterlerini tam olarak şekillendirmeliyiz. Sevgi, saygı, merhamet, sohbet ortamlarını oluşturmalıyız. Hatta konu sadece uyuşturucu, alkol ve benzeri kötü maddelerin kullanılmasının önlenmesi değildir; trafikteki magandalıklar, evdeki şiddet, sokaktaki kavgalar, kısacası birçok kötü alışkanlıkların başlangıç yeri standartlara uygun yaşanmamış çocukluk çağıdır. Çünkü çocukluk insan yaşamının ana vatanıdır. Bizler insan aklına, şuuruna, bedenine, çevresine zarar, ziyan verecek her şeye karşı duracak bir inancın, kültürün, medeniyetin fertleriyiz. Çocuklarımıza Dede Korkut’tan başlayıp değerlerimizi öğretmeli, rol modeller vermeliyiz. Tarihi şahsiyetlerimizi, devletimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi, mefkûrelerimizi okutmalıyız. Peygamberimiz (SAV)i öğretmeliyiz. Okuma alışkanlığı kazandırmalıyız. Bir milletin bir devletin en kıymetli hazinesi madden ve manen iyi yetişmiş insan gücüdür, gençleridir. Amacımız geleceğimizi inşa edebilmek için hepimizin ortak değeri olan evlatlarımızın daha huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamaktır. Eğer bizler çocuklarımızla yakından ilgilenirsek mücadelemiz amacına hizmet edecektir. Toplumun tüm kesimleriyle topyekûn bu bağımlılılık illetinin karşısında durarak evlatlarımızı koruyacağız. Velilerimiz de şüphelendiği bir durum olduğu takdirde; okuluyla, rehber öğretmenlerle, gerektiğinde emniyetle ve bizlerle irtibata geçmeliler. Bağımlılıkla mücadele konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde dünyaya örnek teşkil edecek proje ve uygulamalarla, konunun üzerinde ciddiyetle duran İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başta olmak üzere, bu mücadeleye gönül veren herkese ve toplumumuzu bilinçlendirmek için çalışmalarını sürdüren tüm personelimize teşekkür ediyorum.

Zamanımızda servis araçları ve ekipleri de eğitimin temel unsurlarından önemli bir parça olmuştur. Bu bağlamda ilimiz genelinde tüm servis araçlarımız mevzuat çerçevesinde denetlenmekte, çocuklarımızın huzurlu bir şekilde seyahatleri sağlanmaktadır. Hamdolsun bugüne kadar servis araçlarımız herhangi bir kazaya karışmamıştır. Araç sürücüleri, hostes personelimiz, okul idarecilerimiz ve okul aile birliği yöneticilerimizden aynı hassasiyetle servis araçlarını takip etmelerini, güvenlik kuvvetlerimizin de denetimlerini sürdürmelerini bekliyoruz ve bunu takip edeceğiz” dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, toplantı sonrasında İçişleri Bakanlığımızın başlattığı Valiliğimizin koordinesinde yürütülen; Bağımlılıkla Mücadele, KADES, HAYDİ vb projelerin tanıtımı, toplumsal farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce açılan stantları gezdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2022, 11:52