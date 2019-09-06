Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı

Haber: Esra Perçin

Bolu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü çok amaçlı salonunda yapılan toplantıya Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, İl Emniyet Müdür Vekili Tuncay Sancak, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, ilgili oda başkanlıkları ile daire amirleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Emniyet Müdür Vekili Sancak tarafından yapılan sunumda, okullarda öğrencilerin güvenliği noktasında mevcut durum, geçen eğitim-öğretim yılında yapılan ve yeni eğitim-öğretim yılında yapılacak çalışmalar aktarıldı. İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever de yeni eğitim-öğretim yılında sorumluluk alanlarında alınacak güvenlik tedbirleri hakkında bilgi paylaştı.