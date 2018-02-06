Haber: Gönül Olutürk

2017-2018eğitim-öğretim yılı 2’inci dönem ‘Okul Güvenliği, Madde Bağımlılığı ve Okul Servis Araçları’ konulu değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen toplantıyla, 2017-2018 eğitim -öğretim yılının ikinci döneminde eğitim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Bolu Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Millî Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ile il merkezindeki okulların müdürleri, okul-aile birliği temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Bolu Valisi Aydın Baruş, konuşmasında özetle şu ifadelere yer verdi: “1. Dönem toplantımızda alınacak tedbirleri belirlemiştik. Eksik kaldığımız noktaları tespit ederek, çocuklarımız için okullarımızda ve çevresinde güvenli bir ortam sağlayacağız. Çocuklar ailelerinin yanlarında oldukları kadar güvenli bir ortamda olmalılar. Okul yöneticileri, okul aile temsilcileri, servis şoförleri üzerine düşeni yapacak. 1. Dönemdeki çalışmalarından dolayı kolluk kuvvetlerimize ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ederim. Çocuklarımızın can güvenliklerinin sağlanması, uyuşturucu, alkol, sigara bağımlılığının önlenmesi ana gündemimizdir. Çocuklarımız ne kadar sağlıklı bir ortamda olursa eğitim o kadar başarılı olur. Teknoloji bağımlılığı da çocuklarımız için ciddi bir tehlikedir. Çocuklarımızı her türlü bağımlılıktan uzak tutmalıyız. Bu konularda emeğinizi esirgemeyeceğinize olan inancımı ifade etmek isterim. Sizlerin görüşlerinizi dinleyerek sorunları çözüme kavuşturacağız. Yapabileceklerimizi hep birlikte bu toplantıda değerlendireceğiz. İlk olarak pilot okullarımızdaki güvenlik kameraları Kent Güvenlik Yönetim sistemine entegre edilecek” şeklinde konuştu.

Toplantıda 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının geride kalan birinci döneminin değerlendirmesi yapılarak, ikinci dönemde eğitim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için alınacak önlemler konuşuldu.

Vali Aydın Baruş ve ilimiz idarecileri gerekli konularda okul yöneticileri, okul-aile birliği temsilcileri ve muhtarlarımıza yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verirlerken, gelen soruları da yanıtlayarak çözüm yolları arandı.