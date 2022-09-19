Okul kantin işletmecilerinin dikkatine



Haber:Süleyman Kurt

İl sınırları içerisinde bulunan tüm okullarda kantin denetimlerine başlanacak. Zabıta ekipleri kantinlerin temizlik şartlarına, ürün fiyat etiketlerine, gıda ürünlerinin ve yangın söndürme cihazlarının son kullanım tarihlerine, hijyen sertifikalarına, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına kadar kurallara uyulup uyulmadığı detaylı bir şekilde inceleyecek.

Belediye zabıta ekiplerinin okul kantini denetimleri çerçevesinde bu yerlerin daha hijyenik ve sağlıklı olması için denetim gerçekleştirilecek. İl ve ilçeler genelinde halk sağlığı konusu öncelikli konu olacak.

Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim yuvalarında bulunan okul kantinlerinde gıda ürünlerinin saklanma koşulları, son tüketim tarihleri, hijyen koşulları, fiziki koşullardan çalışma ruhsatlarına kadar detaylı denetlemeleri Eylül ayı içerisinde başlayacak. En kısa sürede tüm okulların kantinlerinin denetimleri tamamlanacak. Tamamlanan denetimler düzenli olarak periyodik şekilde devam edecek.