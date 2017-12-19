Haber: Semih Baykal

Bolu İlinde bulunan okul kantin ve yemekhanelerinin denetimlerini gerçekleştirmek üzere Valilik Onayı ile Sağlık İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim İl Müdürlüğünde görev yapan konu uzmanı kişilerden oluşan İl denetim Komisyonu oluşturulmuştu. Oluşturulan Komisyon okullardaki Yemekhane, Kantin, Kafeterya, Büfe, Çay Ocağı gibi işletmelerde öğrencilere satılması yasak olan gıda maddelerini satıp satmadıkları, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden İşletme Kayıt Belgesi alıp almadıkları, teknik ve Hijyenik kurallara uyup uymadıkları, satılan gıda maddelerinin son kullanma tarihlerini geçip geçmedikleri, soğukta muhafaza, gıda maddelerinin hazırlanması, sunumu gibi konularda denetimler yapıldı.

“YILDA EN AZ 2 DEFA DENETLEMEKTEDİR”

Konu hakkında açıklamada bulunan İl Müdürü Fahri Tetik; “Bilindiği üzere MEB okul kantinlerimizde satışı yapılacak ürünler için 2016 yılından beri yeni kriterler belirlemiş kola, cips, çikolata gofret, şeker, kek, tatlandırıcılı içeceklerin satışlarının okullarımız içerisindeki kantin büfe ve çay ocaklarında yasaklamıştı. Komisyon, hem bu yasağa uyulup uyulmadığının denetimini yapmakta hem de 5996 sayılı gıda kanununa göre gıda işletmelerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarını taşıyıp taşımadığının kontrolünü yapmaktadır. Ayrıca İl Müdürlüğümüz Kontrol görevlileri komisyon dışında da okul kantinlerini yılda en az 2 defa denetlemektedir. Öğrencilerimiz ve velilerimiz kantin veya gıda işletmesinde yaşadıkları olumsuzlukları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Alo gıda 174 Hattını arayarak bildirebilirler. Şikayetler en geç 15 gün içinde İl Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde çalışan Kontrol Görevlilerince incelenip cevaplandırılmaktadır” dedi.