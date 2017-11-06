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06 Kasım 2017 Pazartesi
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    • Okul kantinlerine dikkat çekildi

    Bolu Lokantacılar Odası Başkanı Murat Abak, okul kantinlerinde yemek imalatının da yapılmasına tepki gösterdi. Abak, “kantinlerde yemek yapmak çocuklarımızın sağlığıyla oynamaktır” dedi.

    06 Kasım 2017 Pazartesi 09:34
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    Okul kantinlerine dikkat çekildi
    Haber: Aysun Beykoz

    Okul kantinlerinde yemek üretmenin sağlıksız olduğunu belirten Lokantacılar Odası Başkanı Murat Abak, “Gıda sektöründe ilimizde 500’ün üzerinde üyemizle Lokantacılar Odası olarak hizmetlerde bulunuyoruz. Gıda konusu çok hassas. Sektör içinde sıkıntılar içindeyiz. 3-4 ana konu var ve bunları gerekli mercilere iletmekteyiz. Ama çok fazla yol kat edemedik. Böyle bir açıklama gereği duyduk. Çocuklarımızın okul kantinlerinde sağlıklı yemek yemeleri gerekiyor. Sağlıklı kantin hizmetleri alabilmeleri gerekiyor. Bazı okulların yaptığı kantin ihalelerinde yemeği de içine koyduğunu duyuyor ve bu uygulamanın çok yanlış bir karar olduğunu düşünüyoruz. Bu karardan vazgeçilmesini istiyoruz. Bu karar uygulandığında kantinlerde yemek üretimleri yapılıyor. Buralarda yemek üretilmesinin doğru ve sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Yerin ve işletmenin yemek imalatı için uygun olmadığını düşünüyorum. Kantin ve yemek ihalesi bir tutuluyor. Böylece sağlıklı hizmet verilemiyor. Herkesin bildiği işi yapması gerektiğini düşünen bir odayız. Bu konuyla ilgili de gerekli yazışmaları yapıyoruz ve bir türlü yol alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Okul kantinleri hazır ambalajlı ürün satışı için ruhsatlandırılmış yerlerdir. Buralarda yemek pişirilmesi yanlıştır diyen Abak, “bir yemek zehirlenmesinde bunun hesabını ne okullar nede biz veremeyiz” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Lokantacılar, Odası, Başkanı, Murat

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