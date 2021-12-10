Okul önlerinde güvenlik



Haber: Okay Özcan

Asayiş Şubesine bağlı asayiş ekipleri iye yunus ekipleri, şehir merkezinde bulunan tüm okulların çevresinde gece gündüz demeden denetim yapmaya başladı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan uygulama büyük bir taktirle karşılandı.

Okul önlerinde yapılan uygulamada asayiş ekipleri, okul çevresinde bulunan ve okul dışından olan şüpheli şahıslar ile araçlar tek tek durdurularak, kimlik sorgulamaları gerçekleştirildi. Asayiş Şube yetkilileri, amaçlarının güvenli eğiti ve güvenli gelecek adı altında yaptığımız bu uygulama ile öğrenci ve öğretmelerin huzurlu, güvenli bir şekilde eğitim görmelerini sağlamak, uygulamalarımız gece gündüz demeden devam edecektir. Gençlerimizin okullarına güvenle gidip gelmeleri için görev başındayız açıklamasında bulundular.