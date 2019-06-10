Okul önlerinde narkotik uygulaması

Haber: C. Kutay AYKAN

Okulların kapanmasına bir hafta kala Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler liselerin önlerinde geniş çaplı bir narkotik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada öğrencilerin tek tek kimlikleri kontrol edilirken, üst araması da gerçekleştirildi. Yetkililer, özellikle lise çağındaki öğrencilerin uyuşturucu tacirleri tarafından kandırıldığını ve küçük yaşta uyuşturucuya yönlendirilmeye çalışıldığını, bunu önlemek için okul önlerinde uyarıcı bir uygulama gerçekleştirildiğini açıkladılar.

Yapılan uygulamada konularında uzman olan narkotik polisleri, anne-baba ve bir öğretmen şefkatiyle öğrencilere yanaşarak onlarla uyuşturucu konusunda uzun uzun sohbetlerde gerçekleştirdi. Öğrencilere uyuşturucunun zararlarını da anlatan narkotik timleri, ayrıca okul çevresinde uyuşturucu satmaya kalkışan ve uyuşturucu kullanan kişi veya kişilerin kesinlikle 155 Polis İmdat Hattına bildirmelerini de istediler.