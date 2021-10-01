Okul önlerindeki uygulamalar sürüyor



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Emniyet Müdürlüğü NARKO ekipleri, eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla il genelindeki okulların çevrelerinde narkotik uygulaması uygulamaları devam ediyor.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotim ekipleri, okul önlerinde gezinen öğrenci olmayan kişilere yönelik denetimlerde şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol etti. Ayrıca, okuldan çıkan öğrencilere uyuşturucu madde ile diğer bağımlılık yapan maddelerin zararları hakkında bilgi veren ekipler, uyuşturucu kullanımı ve satışı konusunda da uyarılarda bulundu.

Ekipler, çocuklarını okuldan almaya gelen velileri de narkotik suçları konusunda bilgilendirerek, karşılaşılacakları olumsuz durumlarda ihbarda bulunmaları gerektiğini hatırlattı. Uygulamaların eğitim-öğretim yılı boyunca kentte bulunan okulların çevresi ile öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde devam edeceği öğrenildi.Ayrıca, okuldan çıkan öğrencilere uyuşturucu madde ile diğer bağımlılık yapan maddelerin zararları hakkında bilgi veren ekipler, uyuşturucu kullanımı ve satışı konusunda da uyarılarda bulundu.