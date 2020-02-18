Okul önünde dehşet

Haber: C. Kutay Aykan

Edinilen bilgiye göre Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi olan Suriye uyruklu bir kız öğrenci, okul çıkışında, okul dışında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından dövüldü. Başına darbeler alan genç öğrenci acı içerisinde kıvranırken, okul polisi olay yerine 112 sağlık ekiplerini çağırdı.

Kısa sürede okulun önüne gelen sağlık ekipleri, buradaki ilk müdahalenin ardından genç kız öğrenciye Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Suriye uyruklu kız öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.