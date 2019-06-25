Okul Seraları Projesi eğitimleri başladı

Haber: Aysun Beykoz

Okul Seraları Projesi’nin ilk toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, merkez ve ilçelerde görev yapan okul yöneticileri ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden ziraat mühendisleri katıldı.

Okul seraları Projesi eğitiminde ilk konuşmayı yapan Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ''Seralar bizim için önemli. 2023 Eğitim vizyonu kapsamında gerçekleştirdiğimiz önemli adımlar. Bu seralarımız aslında birer atölye. Buralarda çok kısa sürede gözle görülebilir sonuçlar alabiliyoruz. Çocuklarımızın bu çalışmalarda yer almalarıyla birlikte içlerindeki yatkınlığı ve yeteneği keşfetmelerini amaçlıyoruz. Belki ileride bu çocuklarımız bu sayede bir İzzet Baysal olacak ve Bolu'ya çok önemli katkılarda bulunacak'' dedi.

Bolu Tarım Ve Orman Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında okullarda açılması planlanan seraların kurulumu, bakımı ve bitkilerin yetiştirilmesi için merkez ve ilçe okullarda görevli yetkililere ziraat mühendisleri Nuri Erikli ve Murat Özer tarafından eğitim verildi. Toplantı sonunda eğitime katılan okul yöneticileri ve öğretmenler daha önce Akçakavak köyünde kurulan örnek serada yerinde incelemelerde bulundular.