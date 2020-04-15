Okul seraları yaza hazırlanıyor

Haber: Aysun Beykoz

Bolu'da, geçtiğimiz yıllarda öğrencilerin toprakla uğraşması ve tarım hakkında bilgi sahibi olmaları amacı ile başlatılan okullarda sera projesi tüm hızı ile devam ediyor. Kentteki farklı okullarda yapılan seralarda, öğrenciler kendi ektikleri meyve sebzeleri, toplayarak tarım ve seracılık hakkında uygulamalı eğitim alıyor. Bolu Cumhuriyet İlkokulu serasında ise yaza hazırlık başladı. Seralara görevli öğretmenler tarafından ilk çilek fideleri dikildi. Fideler olgunlaşınca yine öğretmenler tarafından toplanacak.