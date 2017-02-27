HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu’da öğrenci velilerinin okul servislerinde kapasite fazlası öğrenci taşındığı ihbarı üzerine polis ekipleri servisler üzerinde denetim başlattı. Kalıcı konutlar üzerinde bulunan okul servisleri üzerinde denetim yapan polis ekipleri araçlara tek tek bakarak ayakta öğrenci taşınıp taşınmadığını kontrol etti. Araç ve şoförleri de denetleyen polisler öğrencilere yolculukları sırasında neler yapmaları konusunda uyarılarda bulundular. Denetimler sonrasında araçlarda ihbara yönelik bir sorun olmadığını gören ekipler denetimlerini sonlandırdılar.