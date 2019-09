Okul Servisleri İçin Uyarı

Haber: Esra Perçin

Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların güvenli ulaşımı için en son 25.10.2017 tarihinde yürürlükten kaldırılarak yeniden yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ne göre; okul servislerinde araç takip sistemi, 3 noktalı emniyet kemeri ve sensörlü koltuk bulundurmak kararı, 27.07.2019 tarihinde yapılan ikinci revizyondaki değişiklikle mali sebeplerden dolayı 03.09.2020 tarihine ertelendi. Ertelemenin ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TMMOB Bolu İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Sekreteri Erol Perçin “Sevgili velilerimizi, öğrencilerimizi ve kamuoyunu önemli bir konuda bilgilendirmek istiyoruz. Eğitim ve öğretim, kamusal bir görevdir ve savunulmalıdır. Bu çerçevede temel eğitim ve öncesi ücretsiz olmalı, kamu eliyle düzenlenmeli ve kontrol edilmelidir. Bu, sosyal devlet anlayışının temel unsurlarındandır. Şu an için en önemli konulardan biri de öğrencinin/çocuğun eğitim alanına erişimi/ulaşımıdır. Bu nedenle Türkiye genelinde yüz binlerce okul servis aracı 9 Eylül’de yeniden yollara çıkacak. Ancak okul servisleriyle ilgili en önemli gündem olan güvenlik, mevzuat ve denetim eksikleri bulunmaktadır ve bunlar mutlaka kamusal denetim yaklaşımıyla giderilmelidir. Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların güvenli ulaşımı için en son 25.10.2017 tarihinde yürürlükten kaldırılarak yeniden yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ne göre; okul servislerinde araç takip sistemi, 3 noktalı emniyet kemeri ve sensörlü koltuk bulundurmak zorunlu tutulmuşken, 27.07.2019 tarihinde yapılan ikinci revizyondaki değişiklikle sensörlü koltuk kriteri “mali sebeplerden dolayı” ve her üç güvenlik önlemi de 03.09.2020 tarihine ertelenmiştir.Okul servislerinde yaşanan kaza ve ihmallerin önüne geçmek ve en aza indirmek üzere yasal zorunluluk olarak getirilen araç takip sistemi, 3 noktalı emniyet kemeri ve sensörlü koltuk şartları, çocuklarımızın can güvenliği göz ardı edilerek ticari bir yaklaşım ile bir yıl daha ertelenmesi yanlıştır ve bir an önce yanlış düzeltilmelidir” dedi.

“Belediye meclisinde önemli bir gelişme yaşandı”

Bolu Belediye meclisi eylül ayı birleşiminde alınan karar sonrası okul servislerinde yapılacak olan araç takip sisteminin önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Perçin “Bu yanlışa rağmen, yakın zamanda Bolu Belediye meclisinde görüşülen, servis araçlarına takip sistemi takılması uygulaması ise kentimiz için olumlu ve önemli bir gelişmedir. Kamusal bir alan olan toplu taşımacılıkta kullanılan her türlü araçta standart dışı mevzuata aykırı güvenlik seviyesini düşürücü hiçbir müdahale olmamalıdır. Araçta bakım ve parça değişimi yetkili servisler eliyle ve sistem takip edilebilir olmalıdır. Türkiye’de devreye girişi ertelenen yeni okul servisi mevzuatı yüksek güvenlikli bir okul aracını tanımlamaktadır. “DUR” uyarısı bulunan araçları gören diğer araçların belli bir mesafede durması ve okul aracını asla geçmemesi gerekmektedir. Bununla ilgili yüksek ve caydırıcı cezai yaptırım uygulanmalıdır. Bunun için okul servis araçlarındaki dış mekân kamera sistemi takip edilerek ceza kesilebilir. Okul servislerinde devreye alınacak bu karmaşık düzeneğin periyodik denetiminde bağımsız ve etkin bir teknik denetim uygulanmalıdır. Bu altyapı sayesinde “otobüs yangın algılama” ve damperli kamyon “hareket sırasında damper kaldırma iptal düzeneği”ni de denetlemek mümkün hale gelecektir” şeklinde konuştu.

“Her türlü işbirliğine hazırız”

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak İDARE ile her türlü işbirliği ve çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Perçin “Trafik kazalarının azaltılması, karayolu güvenliğinin geliştirilmesi ve can kayıplarının ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için İDARE ile her türlü işbirliği ve çalışmaya hazırız. Teknik esaslara ve standartlara uygun ek teknik denetimleri kamusal bir anlayışla yapmaya yetişmiş kadromuzla talip olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha belirtiriz” dedi.

Atıl kalan kurallar ve öneriler

Servis yönetmeliğinde atıl kalan kurallar ile çocukların güvenli ulaşımları için önerilerde bulunan TMMOB Makina Mühendisleri Bolu İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Sekreteri Erol Perçin “Çocuklarımızın güvenli ulaşımları için 27.07.2019 tarihinde yayınlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde de belirtilen ancak atıl kalan uyulması gereken kurallar ve diğer önerilerimiz aşağıda sıralanmıştır. Odamızın bu süreçte her sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu bir kez daha belirtmek istiyoruz” dedi.

İşte o kurallar ve öneriler:

Okul servis araçlarının arkasında “OKUL TAŞITI” yazısı bulunması zorunludur. Servis araçların arkasında öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle “DUR” yazısı okunacak şekilde olmalıdır.

Okul servis araçlarının bakımları yetkili servislerce 6 ayda bir yapılmalı ve Servis hizmeti veren araçlar kanun ve yönetmeliklere uygun işaretler taşımalıdır.

Can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli önlemler alınmalıdır. Bu kapsamda taşıtın cam ve pencereleri sabit olmalı, iç düzenlenmesinde yaralanmaya neden olabilecek demir aksam yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır. Bakım ve onarımları altı ayda bir yetkili servislerde yapılmalı ve takip edilebilir olmalıdır. Araç Muayenesi yapılmamış okul servis araçlarının servise çıkmaları mümkün olmamalıdır.

Servis araçlarının kapıları iniş ve binişlerde güvenli ve emniyetli olmalı ve kapıların hâkimiyeti sürücüde olmalıdır.

Taşıtlarda her öğrenci için standarda uygun emniyet kemeri bulunmalı ve kullanımına dikkat edilmelidir. Servis için kullanılan taşıtlarda görüntü cihazları ve müzik sistemi taşıma hizmeti süresince kullanılmamalıdır.

Gerektiği hallerde ilgili meslek odası, okul veya işyeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek için araçlarda telsiz veya mobil telefon bulunmalıdır.

Bu araçların teknik özellikleri ile yerleşim şeması araç içinde görülür bir yere asılmalıdır.

Şoförler, öğrencilerin güvenli, rahat bir şekilde gideceği güzergâhta, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak taşımakla yükümlüdürler. Şoförler, E sınıfı sürücü belgesi için 3 yıllık, B sınıfı sürücü belgesi için 5 yıllık tecrübe şartına uygun olmalıdır. Ayrıca şoförlerin hizmet sicillerinin temiz olmasına özen gösterilmeli ve kılık kıyafet yönetmeliklere uygun olmalıdır. Okul servis araçlarında görev yapan Rehber elemanları sorumlu ve yetkili oldukları işin niteliklerine sahip kişilerden seçilmelidir. Tüm halkımıza tekrar daha az sorunlu kazasız bir eğitim dönemi diliyor.