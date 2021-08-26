Okul servisleri için yeni karar

Haber: Ceylan Beykoz

6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasının ardından servis araçları için bir yönetmelik yayımlandı. 25 Ağustos 2021 tarihi ile gelen yeni karar ile okulların açılmasına ilişkin Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Buna göre, okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulacak ve altı ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte, taşıtların cinsine göre Resmî Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin öngördüğü sürelerde periyodik muayeneleri de yaptırılmış olacak. Ayrıca yayınlanan yönetmelikte taşımacılar için, “Servis aracında okul öncesi eğitim, ilköğretim ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocuk/öğrenci bulunması durumunda rehber personel bulundurmakla, özel izin belgesinin iptal edilmesi nedeniyle taşınamaması, Özel izin belgesine bağlı olarak, her eğitim-öğretim yılında çalıştıracakları rehber personel, şoför isimleri ile araçların plakalarını ve her türlü değişiklikleri aynı gün içinde okul yönetimine bildirmekle ve Okul yönetimince belirlenen azami seyahat süresine uymakla, yükümlüdürler” maddeleri de eklendi.

Öte yandan yönetmelikte şu maddelere de yer verildi:

- Okul servis araçlarında iç mekânı gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan tip onay mevzuatına uygun şeffaf cam dışında cam kullanılamayacak.

- Taşınacak çocuğun/öğrencinin servis aracındaki azami seyahat süresini belirlemek okul yönetiminin öğrenci ve çocuk taşıma faaliyetine ilişkin yükümlülükleri arasında sayılacak.

- Taşıma işlerinde çalışanların şartları, görev ve sorumluluklarına “22 yaşını doldurmuş ve 61 yaşından gün almamış olması kaydıyla; en az lise mezunu olmak veya Millî Eğitim Bakanlığı onaylı kursu başarıyla tamamlamak şartıyla en az ilkokul mezunu olmak” eklendi.

- Covid-19 salgını nedeniyle okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların, imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak şartıyla on iki yaşından küçük olması zorunluluğu, muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1.07.2023 tarihine kadar on beş yaşından küçük olması şeklinde uygulanacak.