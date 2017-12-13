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13 Aralık 2017 Çarşamba
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    • Okul servislerinde yeni dönem

    50.yıl ilkokulu okul servislerinde öğrencilere sınıf öğretmeni Emel Yıldırım tarafından sesli kitap projesi kapsamında dünya klasikleri sesli kitap şeklinde dinletiliyor.

    13 Aralık 2017 Çarşamba 12:28
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    Okul servislerinde yeni dönem

    Haber: Semih Baykal
    50. yıl ilkokulu sınıf öğretmeni Emel Yıldırım ilimizde örnek bir projeye imza attı. Yıldırım, okul servislerinde öğrencilere dünya klasiklerini sesli kitap şeklinde dinlettiriyor. Sesli kitap adı altına gerçekleşen bu proje ile öğrencilerin dil gelişimine olumlu katkı sağlamak, kitap sevgisi kazandırmak, dinledikleri öykülerle keyifli bir yolculukla evlerine varmaları ve en önemlisi de hayal gücü ve soyut zekayı geliştirmek hedefleniyor. Servis şoförleri ve öğrenciler bu uygulamadan büyük bir memnuniyet duyuyor. Öğrenciler, yeni hikaye CD’lerini her hafta sabırsızlıkla bekliyorlar. 
    Anahtar Kelimeler: 50.yıl, Ilkokulu, Okul, Servislerinde, öğrencilere

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