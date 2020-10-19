Okul servislerine sıkı takip

Okullarda yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte öğrenci servisleri sıkı takibe alındı. Okul servis araçları denetimi sonucunda, tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışına takmak, yönetmelikte belirtilen nitelikte plaka takmamak, muayenesiz araç kullanmak, yolcu indirme bindirme kurallarına uymamak, fazla yolcu taşımak, okul servis yönetmeliği şartlarını taşımamak, emniyet kemeri kullanmamak, zorunlu trafik Sigortasını yaptırmamak, belediyeden çalışma izni almadan belediye sınırlarında yolcu taşımak, karayolları yönetmelik trafik kanunu ve diğer maddelerinden olmak üzere birçok araca işlem yapıldı. Bir araç ise trafikten men edildi.