Okul-Spor Kulübü Kardeşliği Projesi Toplantısı Yapıldı

Haber: S. Özge Yücel

Bolu Valisi Ahmet Ümit’in talimatlarıyla başlatılan “Okul- Spor Kulübü Kardeşliği Projesi” ile: bütün öğrencilerimizi sportif faaliyetlere entegre ederek her öğrencimizin en az bir spor dalında amatör spor kulüplerine üye olması ve aidiyet duygusuyla sportif faaliyetlere katılımlarının arttırılması, tüm spor imkanlarından faydalanmaları, bedensel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi, boş zamanlarını verimli değerlendirerek bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durmalarının sağlanması, İlimizin sporcu rezervinin ortaya çıkartılması ve spor kulüplerinin potansiyellerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda Bolu Valisi Ahmet Ümit’in başkanlığında gerçekleşen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlimiz Merkez Okullarının Beden Eğitimi Öğretmenleri, Amatör Spor Kulüpleri Temsilcileri ve antrenörler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Yeşil yaptığı sunumda “Okul- Spor Kulübü Kardeşliği Projesi” hakkında bilgiler verdi.

İlimizin spor tesisleriyle, spor kulüpleriyle, havasıyla, doğasıyla, beşeri ve fizîki tüm imkanlarıyla başarılı sporcular yetiştirebilmek için çok elverişli bir hinterlanda sahip olduğunu belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Valiliğimizin koordinesinde gerçekleşen “Okul-Spor Kulübü Kardeşliği Projesi”ni hayata geçirmemizdeki gayemiz; Amatör Spor Kulüplerimiz ile okullarımızın işbirliği içerisinde hareket ederek öğrencilerimizin hayatına en az bir spor dalını entegre etmek suretiyle bedensel, zihinsel gelişimlerini desteklemeyi, boş zamanlarını verimli değerlendirmelerini, bağımlılık yapıcı maddelere tevessül etmemelerini ve hayatlarını disipline etmelerini sağlayarak, kavga ve şiddetten uzak, farklılığını ortaya koyan, ahlâklı, vicdanlı, özgüvenli bir duruşla milli ve manevi duygulara haiz, çevresine örnek olan bireyler olarak yetiştirilmelerini ve başarıya koşmalarını, bu suretle Amatör Kulüplerimize de katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

Belirli kademelerdeki her öğrencimizin bir amatör spor kulübüne üye olmalarını ve aidiyet duygusuna sahip bir şekilde sportif faaliyetlere katılımlarını sağlamalıyız. Aynı zamanda bu proje; ilimizdeki Amatör Spor Kulüplerinin potansiyelinin arttırılması, sporcu rezervinin ortaya çıkartılması, sağlıklı bir toplumun inşa edilmesi açısından da büyük önem arz etmektedir. İlimizde bulunan tüm spor imkanları, planlı ve etkin bir şekilde spor yapmak isteyen tüm kulüp ve gençlerimize açık tutulmalıdır.

Bizler de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yasalar ve imkanlar ölçüsünde geleceğimizin teminatı evlatlarımıza ve amatör spor kulüplerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Yeter ki gençlerimiz bu imkanlarımızdan maksimum seviyede faydalansın ve sporu hayatının bir parçası haline getirsin” dedi.

Toplantı proje ile ilgili görüş ve önerilerini belirten Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ve Amatör Spor Kulüplerinin temsilcilerinin sorularını Bolu Valisi Ahmet Ümit’in yanıtlamasıyla sona erdi.