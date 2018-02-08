Haber: Gönül OLUTÜRK

Final Temel Lisesi, ilimizde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk etkinlikleri ile takdir toplamaya devam ederken lise düzeyinde verdiği başarılı eğitimi ile de dikkat çekiyor. Sömestr tatilinin ardından başlayan eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi dolayısıyla açıklamalarda bulunan Final Temel Lisesi Müdürü Fatih Karataş, yeni eğitim ve öğretim dönemin tüm ülkemize ve ilimize hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Final Temel Lisesi olarak ikinci döneme hızlı bir başlangıç yaptık. Öncelikle ikinci dönem programlarımızda bazı değişiklikler yaparak yeni uygulanan oyunlar, etütler ve farklı çalışmaları Bolu'da ilk defa devreye soktuk. İkinci dönem süresince bu yenilikleri uygulayacağız. Okulumuz bu anlamda büyük projeler de yürütecek. Fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi alanlarda üreteceğimiz projelerimiz hem derslere yardımcı olacak hem de bu projelerle ülkemizdeki yarışmalara katılacağız" dedi.

"Okul türünün hiçbir önemi yok"

İkinci dönemin gelmesi ile birlikte 12. sınıf öğrencilerini sınav heyecanının sardığını ifade eden Fatih Karataş ayrıca, "Bilindiği üzere sistemde üniversiteye giriş sisteminde de değişiklik oldu. TYT ve AYT olarak iki aşamalı bir sisteme geçildi. Bu sınavlara ilişkin puanlamalar ÖSYM'nin sayfasında mevcut, öğrencilerimiz oradan bakabilirler. Geçtiğimiz yıllarda Matematik-Fen alanında 1'den 4'e kadar puan türü varken bu sistemde tek puan türü olacak. Diğer alanlar içinde aynısı geçerli olacak. Bunun dışında ortaöğretim başarı puanında bir değişiklik yok. Öğrencilerin Anadolu Lisesinde, Meslek Lisesinde, Temel Lisede veya Fen Lisesinde olmasının bir farkı yok. Ortaöğretim başarı puanında öğrencinin diploma notuna bakılıyor sadece. Okul türü başarı puanını etkilemez. Örneğin diploma puanı 86 ise, öğrencinin hangi okulda olduğuna bakılmaksızın o puan üzerinden sıralaması yapılacaktır. Burada sadece öğrencinin bireysel başarısı önemli" diye konuştu.

"Öğrencinin bireysel başarısı önemli"

Temel Liselerin açıldığı ilk yıl Milli Eğitim Bakanlığının konuyla ilgili olduğuna da dikkat çeken Final Lisesi Müdürü Karataş ders saatlerinin de puana eksi veya artı yönde etki yaratmadığını belirterek şunları söyledi: "Öğrencinin kaç saat ders aldığına bakmıyorlar, diploma notuna, ortalamaya bakıyorlar. Bugün 20-25 saat ders veren okullar da var, ama onlarda Milli Eğitim aldığı ders saatine değil diploma ortalamasına bakıyor. Yani hangi okulda, kaç saat ders alırsa alsın, sonuç değişmiyor, diploma notuna bakılıyor. Tekrar söylemek gerekirse öğrencinin bireysel başarısı önemli sadece ve sadece. Onun dışında ne okul türünün katkısı ne de aldığı ders saatinin azlığının veya fazlalığının bir katkısı var. Geçen yıl biz il birincisi çıkardık biliyorsunuz, ondan önceki sene de yine bir temel lise Türkiye birincisi çıkardı. Eğer okul türü ve ders saati etki etseydi bir temel liseden tam puanla birinci çıkmazdı. Okul türü başarı puanını etkilemez."

"Mayıs ayı sonunda kampımız olacak"

Üniversite sınavına hazırlık döneminin yaklaşık son 5 ayı olduğunu da belirten Karataş, "Öğrencilerimiz şu an konularını tamamlıyorlar. Öğrenciler konuları tamamladıktan sonra eğitim ve öğretim yılı başından beri yaptığımız haftalık sınavlarımız yoğun şekilde Haziran'a kadar devam edecek. Haziran ayında ise haftanın her günü yapacağız sınavlarımızı. İkinci dönemin en önemli özelliği öğrencilerin birinci dönemdeki çalışmalarının yavaş yavaş sınavlarına yansıması, yani dönüt almalarıdır. Bu dönemde ders ve konulardan ziyade yoğun olarak soru ve deneme çözmeleri gerekiyor öğrencilerimizin. Bolu'da en çok deneme yapan ve bu denemeleri kendisi hazırlayan bir kurum olarak bizler de öğrencilerimizi sınava iyi hazırlamak için soru çözümlerini ve deneme sayılarını artırdık. Sınav hazırlığı kapsamında Mayıs ayı sonunda da öğrencilerimizin isteğe bağlı katılabileceği Akçakoca kampımız olacak. Yoğun bir deneme, soru çözümü ve konu anlatımının olacağı kampımızda öğrencilerimiz eksikliklerini tamamlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

"5500 metrekarelik kapalı alanda..."

Son olarak Final Temel Lisesi olarak gerçekleştirecekleri yeni projelerinden bahseden Okul Müdürü Karataş şunları söyledi: "Final Okulları olarak yeni projemiz kapsamında hem ortaokul hem lisemizin yer alacağı yaklaşık 5500 metrekarelik kapalı alanda yeni bir yer inşa edeceğiz. 10-15 gün içerisinde başlanacak olan projemiz sonucunda okulumuzun yeni yerinde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında faaliyete geçeceğini umuyoruz. Bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ise ilkokul, anaokulu ve kreşi de Bolu Final Okulları bünyesinde açacağız. Yani 2019 sonunda bütün okullarımızı açmış olacağız."