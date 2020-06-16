Okul ve şube müdürleri toplandı

Haber: N. Halid Altundal

20 Haziran’da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi sınavına az bir süre kala Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı başkanlığında toplandı. LGS’nin gerçekleştirileceği okulların müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli şube müdürlerinin katıldığı toplantıda Şube Müdürü Mustafa Güldemir LGS hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Katılımcılardan gelen talep ve önerilerin de dinlendiği toplantı sorunsuz bir sınav geçirilmesi temennisiyle sona erdi.