Okul yararına kermes düzenleyecekler

Haber: Esra Öztürk

İlimiz Çıkınlar Mahallesi Sancar Sokakta bulunan Köroğlu İlk ve Ortaokulu, Okul Aile Birliği ile birlikte okul yararına kermes düzenleyecek. Öğrencilerin kabiliyetlerine ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim hizmetini sunmak ve onların sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak, yeteneklerini geliştirmelerine ortam hazırlamak misyonuyla eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Köroğlu İlk ve Ortaokulunda düzenlenecek kermesten elde edilecek gelir okulun ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılacak. Düzenlenecek kermesle ilgili duyuruda bulunan Okul Müdürü Şerafettin Tarım şunları söyledi: “Okulumuz ve Okul Aile Birliğimiz tarafından okul yararına düzenleyeceğimiz kermesimize tüm vatandaşlarımızı, velilerimizi davet ediyoruz. Okulumuz bahçemizde 25 Nisan Perşembe günü saat 9.00’da başlayacak olan kermesimize katılımınız bizleri onurlandıracaktır.”