“Okula başlama masrafları yüzde 15 artmıştır”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası(Eğitim-İş) Bolu Şube Başkanı Hülya Çınar, okulların açılmasına sayılı günler kala okula başlama masrafları ile ilgili sendikanın yaptığı araştırmayı kamuoyuyla paylaştı. Eğitim-İş Bolu Başkanı Hülya Çınar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sendikamız EĞİTİM -İŞ, okulların açılmasına az bir zaman kala, okula başlama masrafının ne kadar olduğu ile ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapmış ve yayınlamıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, okula başlama masrafları geçen yıla göre yüzde 15 artmıştır. Bu araştırma, sosyo-ekonomik düzeyi farklı, 3 ayrı bölgede ve piyasada bulunan 124 ürün üzerinden yapılmıştır.

Servis, öğle yemeği, kıyafet, ayakkabı, çanta ve Kırtasiye giderlerinin dahil edildiği araştırma sonuçlarına göre veliler; okul öncesi eğitime başlayanlar için bin 198.07 lira, ilkokula başlayanlar için bin 813.77 lira, ortaokula başlayanlar için bin 991.48 lira, liseye başlayanlar için 2 bin 144.83 lira ödemek zorunda kalacaktır.”

“ADALETSİZLİĞİ ORTAYA KOYMUŞTUR”

Çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 3.5, yüzde 4 'lük artışların yanında okul masraflarındaki artışın çok büyük oranda olduğunu belirten Çınar ayrıca, “Özellıkle asgari ücretle çalışanların, maaşlarının tamamını ayırmak zorunda kalacakları ortadadır. Maaşının tamamını okul giderlerine ayıran bir aile nasıl beslenecek? Ve zorunlu giderlerini nasıl karşılayacaktır? Sendikamız EĞİTİM -İŞ, bu araştırma ile gelir dağılımındaki adaletsizliği ve zengin ile yoksul arasındaki eğitime ayrılan bütçe açısından oluşan uçurumu ortaya koymuştur” dedi.