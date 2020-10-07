Okula yeni başlayanlara eğitim seti

Haber: BMA

Geçtiğimiz günlerde Göynük ilçe merkezinde eğitim öğretim hayatına başlayan 130 anaokulu ve birinci sınıf öğrencisine Belediye Başkanı Ahmet Çankaya tarafından hazırlatılan eğitim setleri hediye edilmişti. Proje kapsamında ilçede belirlenen köy okulları da unutulmadı. İlçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Başkan Ahmet Çankaya ve Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş, Dedeler köyünde bulunan Ali Ericek ilk ve ortaokulu ile Hasanlar köyünde bulunan anaokulunu ziyaret ettiler. Düzenlenen etkinlikte 2020-2021 eğitim öğretim yılında okula yeni başlayan öğrencilerimize eğitim setleri Kaymakam Erdoğan, Başkan Çankaya ve Başkan Yardımcısı Çetinbaş tarafından hediye edildi.