Okulda şok mobbing iddiası!

Haber: N. Halid Altundal

Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram, Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Merkezindeki mobbing iddialarına ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Erhan Bayram, yaptığı açıklamada iddiaların odağındaki okul müdürü Murat Bulut’u uyardıklarının altını çizerek öğretmenlere yapılan haksız uygulamaları bir bir anlattı.

“İDDİALARIN ARDI ARKASI KESİLMEMİŞTİR”

Bayram açıklamasında, “İki yıla yakın süredir İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı bulunan Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde, Okul Müdürü Murat Bulut tarafından, okulda görev yapan öğretmenlere, çalışma hayatına ve özel yaşamlarına yönelik, bir eğitim yöneticisine yakışmayacak türden tutum ve davranışlarda bulunulduğu haberleri tarafımıza gelmekteydi. Bu süreç içerisinde iki defa kendisini ziyaret ederek meslektaşları olarak kendisine, bize ulaşan iddialar doğru ise bu iddiaların mobbing suçu oluşturacağını, adlî ve idarî yönden yaptırıma sebep olabileceğini, ayrıca eğitimci olarak Bolumuzun ve eğitim camiamızın böyle iddialarla gündeme gelmesinin bizi üzeceğini meslektaş hukuku içerisinde ifade etmiş olmamıza rağmen maalesef iddiaların ardı arkası kesilmemiştir” dedi.

ÖĞRETMENLERE ŞOK TEHDİT!

Açıklamasının devamında Okul Müdürü Murat Bulut’un yaptığı baskıları aktaran Bayram, “Emri altındaki öğretmenleri diğer meslektaşlarının ve öğrencilerinin önünde azarlamak, vatan hainliğiyle itham etmek, pandemi nedeniyle hiç bir iş yapmadıklarını, yata yata para kazandıklarını söylemek, sendikalarını değiştirtmeye çalışmak, haddini asarak, öğretmenlerin kişisel sosyal medya hesapları ile ilgili incitici yorumlar yapmak, pandemi koşullarına rağmen uzaktan yapılabilecek toplantılar için öğretmenleri okula gelmeye zorlamak, öğretmenlerin gıyabında, tek taraflı tuttuğu birçoğu asılsız tutanaklarla ‘dediğimi yapmaz ya da beni şikayet ederseniz bu tutanakları işleme koyarım’ tehdidi ile bir çoğu sözleşmeli ve henüz stajyer olan öğretmenleri korkutmaya ve sindirmeye çalışmak, okulda olmadığı günlerde kendisine ek ders yazmak, okul normu içinde yeterli kadrolu öğretmen varken yerlerine ücretli öğretmen görevlendirmek, bu iddiaların sadece bir kısmıdır. Söz konusu iddialar, çalışma hayatıyla sınırlı kalmayıp, öğretmenlerin özel hayatına sirayet edecek kadar ileri gitmiştir. Öğretmenlerimizin çalışma huzurunu ve iş barışını olduğu gibi, öğretmenlik mesleğinin itibarını da zedeleyici niteliktedir” diye konuştu.

“İNCELENMESİ VE SORUŞTURULMASI GEREKTİĞİ KANAATİNDEYİZ”

Bayram açıklamasında ayrıca, “Daha önce yaşanmış benzeri baskıcı uygulamaların oluşturduğu olumsuz, hattâ bir kısmı hazin sonuçlar örnek olarak önümüzde ve hafızamızda dururken, bu iddiaların sübut bulması ve bu tür uygunsuz uygulamaların devamı hâlinde ortaya çıkması muhtemel olumsuz sonuçlardan eğitimciler olarak meslektaşlarımız adına tedirginliğimizi kamuoyuyla ve yetkililerle paylaşmak istiyoruz. Tüm bunların yanında kurumda gerçekleştirilen iş ve işlemlerde Devletin zarara uğratılıp uğratılmadığının da incelenmesi ve soruşturulması gerektiği kanaatindeyiz. Açıkça ifade etmek isteriz ki, özellikle de ‘özel gereksinimli çocuklarımızın’ eğitim gördüğü bir kurumda bu tür iddiaların varlığı bile çocuklarımız, eğitim camiamız ve Güzel Bolumuz adına başlı başına bir fecaat arz etmektedir. Bu türlü iddiaların varlığı senelerdir ısrarla dile getirdiğimiz ‘kamu yönetiminde LİYÂKAT’ unsurunun ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

“İNANIYORUZ Kİ VALİLİĞİMİZ GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALACAKTIR”

Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Erhan Bayram açıklamasında yetkililere çağrıda bulunarak şunları söyledi: “Tüm bu olumsuz tablo göz önüne alındığında yetkililerden beklentimiz, bir an önce gerekli işlemin tesis edilerek, ilgili okul müdürünün, inceleme ve soruşturmanın selâmeti açısından tedbiren müdürlük görevinden el çektirilmesi, iddialarla ilgili sorumluluğu söz konusu değilse aklanması, iddiaların sübut bulması hâlinde idarecilik görevinin olması gerektiği gibi sonlandırılmasıdır. Türk Eğitim Sen Bolu Şubesi olarak, söz konusu iddiaları içeren resmî başvurumuzu an itibariyle Valiliğimize iletiyoruz. Hak haklıya teslim edilene kadar sürecin takipçisi olacağız. İnanıyoruz ki Bolu Valiliğimiz bir an önce malûm şahıs ile ilgili resmî işlem tesis ederek gerekli önlemleri ivedilikle alacak, öğretmenlerimize ve çocuklarımıza gerekli olan huzurlu eğitim öğretim ortamını geri verecektir.”

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021, 17:07