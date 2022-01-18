Okullar 1 gün daha tatil edildi

Bolu genelinde 19 Ocak çarşamba günü sabah 03.00 sırlarında yoğun kar yağışı beklenmesi nedeniyle Bolu Valisi Ahmet Ümit okulların 1 gün daha tatil olmasına karar verildiğini açıkladı. Bu kararla birlikte öğrenciler 3 gün tatil yapmış olacak.

Okullar 1 gün daha tatil edildi

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 19 Ocak çarşamba günü okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit yaptığı açıklamada, İlimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süre ile ara verilmesine, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Vali Ümit’in Abant İzzet Baysal Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere yönelik tatil kararı almaması, öğrencilerin tepkisine neden oldu.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2022, 17:32
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