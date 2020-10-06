Okullar 12 Ekim'de açılacak

2020-2021 Eğitim öğretim yılı bitmeden önce hatta en geç birinci dönem birinci ara tatilinden bile önce ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim de tüm sınıflar kademeli olarak kısmen yüz yüze ve kısmen uzaktan olmak üzere eğitime açılmak isteniyor. Onlarda da yine veli onayı alınacak ve dersleri yüz yüze almak istemeyenler, okula gitmese de devamsız sayılmayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1'nci sınıflarda 21 Eylül'de haftada 1 gün uyum eğitimi ile başlayan ve sonraki hafta 2 güne çıkarılan eğitime şimdi dahil olan ilkokul 2'nci, 3'ncü ve 4'ncü sınıf öğrencileri de haftada 2 gün yüz yüze eğitim alacaklar. İlkokullarda okul öncesi ve birinci sınıflarda olduğu gibi Covid-19 salgını nedeniyle 2, 3 ve 4'ncü sınıf öğrencileri için de velilerinin sorumluluğu aldığını gösterir bir taahütname imzalaması istenecek.

Okul Öncesi ve 1'nci sınıflarda velilerin yüzde 70'i bunu kabul ederken, risk nedeniyle yüzde 30'u yani yaklaşık 400 bini okula göndermemeyi seçmişti. Okula geden ya da gitmeyen hiçbir çocuğun eğitimden geri kalmaması için gidemeyenler için de uzaktan eğitime takibi sağlanacak. Okula gitsin veya gitmesin tüm kademeler de öğrenciler, okula gitmemiş sayılıp, sınıf tekrarı gibi bir duruma düşürülmeyecek. Ancak uzaktan eğitimde yine öğrencilerin derslere katılımıyla ilgili takip yapılacak. Veliler çocuklarını okula göndermek istemezler ise öğrenci tüm derslerini uzaktan eğitimle alacak ve okula devamsız öğrenci sayılmayacak. Velisi kabul eden öğrenciler ise haftada 2 gün okula gelecek.

Sınıf mevcutları yüz yüze eğitim için bölünerek, azaltılacak. Farklı gün ve saatlerde yüz yüze eğitim almaları üzerinde durduğu öğrenildi. Derslerin, okulların velilerden alacağı, çocuğunun okula gitmesini kabul ettiğini gösterir, taahhütname yani onay evraklarının okullarca en geç 9 Ekim Cuma gününe kadar toplanılması ve derslerin de en geç 12 Ekim'de başlatılacağı yönünde çalışma yapıldığı öğrenildi. Veli onayları toplandıktan ve yeni sisteme göre kısmi yüz yüze ve kısmi online yapılacak ders programından sonra okullarda eğitim başlayacak.

Köy okulları ve birleştirilmiş sınıflarda öğrenci sayısı zaten az olduğu ve internet alt yapı sorunu olduğundan tüm öğrenciler ve sınıflar için derslerin yüz yüze başlamasında bir sıkıntı görülmedi. Köylerdeki açık olan 6 bin 200 köy okulunda tüm sınıflarda zaten internet altyapısı ve bağlanamama sorunu olduğu için ayrıca da öğrenci sayısı daha az olduğundan 12 Ekim Pazartesi günü tüm sınıflar için pandemi öncesi şartlardaki gibi derslerin başlamasının planlandığı öğrenildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle karantina altında olan köy veya kırsaldaki okullarda istisna olarak yüz yüze eğitim Valilikler ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla uygun görülecek tarihe kadar derslerin yüz yüze yapılamayacağı kaydedildi.

Ortaöğretim kurumlarında 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıflar için şu aşamada bir planlama yapılmaz iken 2021 LGS'ye girecek olan 8. sınıf sınav öğrencileri mevcut şartlarda okullarında devam eden kurs programlarına ilave olarak, normal ders akışlarını da bölünmüş sınıflarda ve farklı zaman dilimleri içerisinde almaları planlandı.Ara sınıflar gelmediği için okullarda öğrenci yoğunluğu yaşanması beklenilmiyor. Bu yoğunluk düşüşünde ilkokulda velilerin yüzde 30'unun çocuklarını göndermek için onay vermemesi gibi bir etkinin ortaokullarda da yaşanması bekleniyor.

İlkokul birinci sınıflarda devam eden eğitime 300 binin üzerinde öğrenci velisi tarafından gönderilmedi. Sınav öğrencilerinin de yüzde 30'unun gelmediği düşünülürse kısmi geçişle de olsa yüz yüze eğitim de 700 binin üzerinde öğrencinin derslere gelmemesi gibi bir durum yaşanabileceği düşünülüyor. Yine aynı şekilde 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibarıyla 2 bin 820 Anadolu Lisesi, 316 fen lisesi ve 92 sosyal bilimler lisesi olmak üzere Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı toplam 3 bin 228 okulda ise 9. sınıflar, 10. sınıflar ve 11. sınıflarda yüz yüze eğitim şu aşamada planlanmıyor.Bilim Kurulunun önümüzdeki günlerdeki tavsiyelerine göre; ara sınıflar için de okulların açılması gündeme geleceği kaydedildi. Milli Eğitim Bakanlığı tüm dünyada okullar açıkken kademeli geçiş yolunu seçti. Olağanüstü şartlarda ilkokullarda kontrollü süreç işletilmesi, ortaokul ve liselerde de 8 ve 12'nci sınıflar ile meslek liselerinin de önünü açtı. 2020 YKS adayı olan sınav öğrencisi 12'nci sınıflar da yine (‘nci sınıflarda olduğu gibi kurs sistemiyle aynı sisteme ilave olarak, derslerini bölünmüş sınıf ve dersliklerde yüz yüze eğitimle alacaklar. 8'nci ve 12'nci sınıfta olup da sınava girecek olan öğrencilerin okula dönüşü, okullarda öğrenci sayısını 2,5 milyon arttıracak.Okul öncesi, ilkokullar ve meslek liseleriyle birlikte 5,5 milyonu ilkokul ve meslek liseleri ile 8 ve 12’nci sınıflar derken 10 milyondan fazla öğrenci kısmen de olsa yüz yüze eğitime başlamış olacak. Bazı derslerin on line olması ve sınavlara hazırlıkla ilgili bölümün okullarda Cumartesi gününe açık olmasının da görüşüldüğü öğrenildi. Bu konuyla ilgili Bakan Ziya Selçuk' a eğitim uzmanlarının bir rapor sunduğu da öğrenildi.

Öte yandan bugün yüz yüze eğitime kısmi olarak başlatılan meslek liselerinde dersler şöyle yapılacak; 9. sınıf mesleki gelişim atölyesi dersleri (2 saat) EBA’dan ve canlı ders uygulamaları ile verilecek. Güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin tüm teorik dersleri de yine 9. sınıfta EBA’dan yapılacak. 9′ uncu sınıflarda Edebiyat, Din Kültürü, İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Felsefe, Yabancı Dil gibi dersler için okula gidilmeyecek. Meslek liselerinde 9’uncu sınıflar haftada 11 saat, 10’ncu sınıflar haftada 14 saat, 11. sınıflar 22 saat, 12’nci sınıflar ise haftada 28 saat uygulama dersleri için okullarına gidecek. 10’uncu sınıflar 26 saat, 11’nci sınıflar 15 saat ve 12’nci sınıflar yine 15 saat teorik derslerini EBA’dan alacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili Bugün saat 11:00'da bakanlık merkez binada bir basın toplantısı yaparak detayları açıklayacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, tüm ilkokulların 12 Ekim’de açılacağını duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 00:20