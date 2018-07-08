Haber: Kasım ŞAHİN

Bu sene birinci sınıfa başlayacak olan öğrencilerin hangi okula gideceği, hangi ilkokula kayıt olacağını merak eden veliler temmuz ayı sonrasında okullarını sorgulayabilecekler. E-okul üzerinden öğrenci T.C. Kimlik No ile 1.sınıf kayıt sonuçları öğrenilebilir.

2018-2019 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar bu sene 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak. İlkokul 1.sınıf öğrencileri 10 Eylül 2018 Pazartesi gününden itibaren okula gitmeye başlayacaklar. İlkokul 1.sınıf öğrencileri okulların açılmasından 1 hafta önce uyum için okula gidecekler.