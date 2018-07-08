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08 Temmuz 2018 Pazar
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    • Okullar 17 Eylül’de açılıyor

    2018-2019 Eğitim ve öğretim yılına bu yıl ilk kez başlayacak olan birinci sınıflar için okullarda kayıtlar başlayacak. Ayrıca, birinci sınıfa gidecek öğrenciler 10 Eylül 2018 tarihinde bir hafta önceden ders başı yapacaklar.

    08 Temmuz 2018 Pazar 12:05
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    Okullar 17 Eylül’de açılıyor
     

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bu sene birinci sınıfa başlayacak olan öğrencilerin hangi okula gideceği, hangi ilkokula kayıt olacağını merak eden veliler temmuz ayı sonrasında okullarını sorgulayabilecekler. E-okul üzerinden öğrenci T.C. Kimlik No ile 1.sınıf kayıt sonuçları öğrenilebilir.

    2018-2019 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Okullar bu sene 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak. İlkokul 1.sınıf öğrencileri 10 Eylül 2018 Pazartesi gününden itibaren okula gitmeye başlayacaklar. İlkokul 1.sınıf öğrencileri okulların açılmasından 1 hafta önce uyum için okula gidecekler.

    Anahtar Kelimeler: 2018-2019, Eğitim, öğretim, Yılına, Bu

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