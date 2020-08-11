Okullar açılacak mı?

Haber: Volkan Yılmaz

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı. Bu arada kararın yarın yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.

'ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZİ RİSKE ETMEYİZ'

Risklerimiz nelerdir. Bütün bunları kurumlarla konuşarak almaya çalışıyoruz. Hiçbir öğretmenimizin, çocuğumuzun riske gireceği bir duruma asla müsaade etmeyiz. Biz bir öğrencimizin zarar göreceği bir duruma onları sokarak ülkede karmaşa oluşturmak konusunda bir adım atabilir miyiz? Böyle bir konu olur mu! Bilim Kurulu'na danışıyoruz. Dünyadaki diğer ülkeleri de günlük olarak izliyoruz. Biz bu meseleye bakanlıklarımız olarak sarıldık. Güçlü tutuyoruz. Şuna güvensin toplum; böyle bir karar alınırken riskle ilgili durumlarda bir sıkıntı varsa asla bir karar almayız. Toplum buna şiddetle buna insansın. Bir şekilde bizim bu konularda verilecek kararımızı dikkatle verdiğimize emin olsunlar.

'NİYETİMİZ OKULLARI AÇMAK'

Şimdiden 2 ay sonrası için net bir şey söyleyerek bağlamamız lazım. 2 ay sonrasına ilişkin tabloyu bilmiyoruz ki net bir şeyden bahsedelim. Bu konu pedagolojik bir konu. Bu meseleyi daha bütünsel düşünmek lazım. Ana kararlardan birisi, Bilim Kurulu ile ilişkili bir konu. Bizim amacımız okulları açmak ve açacağız. Bunun için de her türlü şartı iyileştirmek noktasında büyük bir gayretin içindeyiz. Yani bizim niyetimiz okulları açmaktır.

31 AĞUSTOS'TA OKULLARI AÇMAYA HAZIRIZ'

Her yerde normalleşmeden söz ederken, sinemadan sokakta sporda sanatta vs okullarla ilgili tümüyle ilgili bir kısıtın olması elbette söz konusu olmayacaktır. Biz bununla ilgili takibi yapıp en sağlıklı kararı çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için veririz. 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız. 1 milyon 403 bin çocuğumuz sınava girdi, sadece 1 çocuğumuzda vaka tespit edildi. Sistem o kadar iyi çalışıyor ki öğleden sonra testi yapılan çocuğun sabah 10'da bilgisayara sonucu düşüyor. Saat 10'u 5 geçe bizi arıyorlar. Bu çocuğun sonucu düştü diye. Sadece 1 çocukla ilgili bize bilgi geldi ve biz hemen tedbirimizi aldık. Bu çocuklar sporda pazarda daha riskli durumdalar, okulda olduklarından daha az riskli durumdalar. Ulusal düzeyde kararı bu şekilde veririz. Açılması yönünde arzumuz takibimiz var.

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.' dedi.

'ÖZEL OKULLARIN TEMSİLCİLERİNİN TAMAMIYLA GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ'

'Uzaktan eğitim süreci devam ederse, veliler için özel okul ücretlerinde indirim olabilir mi? Bununla ilgili kararınız var mı?' sorusu üzerine Bakan Selçuk, velilerin mağdur olmaması noktasında genel prensip kararları ile ilgilendiklerini ama ticaret hukuku ile ilgili hususlara müdahil olmalarının doğru olmadığının altını çizdi. Selçuk, 'Özel okulların belirli harcama kalemleri var. Bu harcama kalemlerinin değerlendirilmesi hususunda bütün derneklerle istişare içindeyiz. Türkiye'deki özel okulların temsilcilerinin tamamıyla görüşmeler yapıyoruz. Onlarla birlikte bu meselenin geleceği hususunda, ki öyle bir konu söz konusu olursa, o zamanın konusu.' değerlendirmesinde bulundu. Velilere imzalatılması planlanan taahhütnameye ilişkin olarak Ziya Selçuk, görüşmelerin devam ettiğini, Sağlık Bakanlığı ile gereken tartışmaları, görüş alışverişlerini yaptıklarını ve gelecek hafta bu konularla ilgili sürekli netleştirilen açıklamalarda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB'in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılışı için 31 Ağustos 2020 tarihi belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.