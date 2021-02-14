Okullar açılmadan tatil edildi

Haber: N. Halid Altundal

İlimizi etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit, beklenen muhtemel yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime başlaması kararlaștırılan okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Vali Ümit açıklamasında, "Yüzyüze eğitime başlanması kararlaştırılan ilimiz genelindeki resmi ve özel öğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine;Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde yaşanması muhtemel yoğun kar yağışı,buzlanma vb sebeplerle 15-16 Şubatta iki gün süre ile ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Ümit ayrıca engelli ve hamile kamu personeli için de alınan kararı paylaştı. Ümit, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde yaşanması muhtemel yoğun kar yağışı,buzlanma, ulaşım sıkıntısı vb riskler sebebiyle Bolu ili ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının

15-16 Şubatta iki gün süre ile

idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" dedi