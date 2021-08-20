Okullar açılsın mı? Açılmasın mı?



Haber: Yasin Bilgi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, yaklaşık 2 yıldır öğrencilerin, eğitim ve öğretim hayatını doğrudan etkiledi. Okullar 2021-2022 eğitim-öğretim yılında açılacak mı? Yoksa açılmayacak mı? Sorusu öğrenciler ve velilerin odak noktası oldu. Bizde vatandaşlarımıza bu konu hakkında ne düşündüklerini sorduk. Çoğunluğunu öğrencilerimize sorduğumuz röportajda öğrenciler, uzaktan eğitim ile derslerden verim alamadıklarını ve okulların açılmasının kendileri açısından iyi olacağını ifade ettiler.

İşte vatandaşlarımızın düşünceleri;

“BİR BUÇUK SENEMİZ KAYIP HİÇBİR ŞEY ÖĞRENEMEDİK”

İnşallah açılır diyerek söze başlayan Üniversite öğrencisi Mehmet Ali Kapan, “üniversite öğrencisiyim ben son sınıf öğrencisi olacağım bu sene, Bolu’da Maliye bölümünde okuyorum, bir buçuk senemiz kayıp hiçbir şey öğrenemedik. Uzaktan eğitim güzel, Allah razı olsun hocalarımızın hepsi yardımcı oluyorlar ama internet kopuyor, sisteme giremiyoruz, linklerde hata oluyor vs. her şeyi geçtim kimse hakkıyla geçemiyor sınıfını. Derece yapanlar aldı başını gidiyor, millet erken erken bitiriyor okulunu. Bunlar yarın bir gün çıkacaklar piyasaya ben maliyeciyim diye geçinecekler. Köyde okuyan arkadaşlarım var benim onlar bağlanamıyor mesela bu herkesin bildiği bir şey aslında ama kimsede bir şey yapmıyor. İnşallah açılır bir daha da kapanmaz” dedi.

“BEN OKULLARIN AÇILMASI TARAFINDAYIM”

Rıdvan Arda Yılmaz, “Okullar, eğer ki kapalı kalırsa o zaman öğrenciler büyük ihtimalle daha az yoğunlukta çalışır ve iş verenlerde öğrenciler için ‘zaten bu online eğitim gördü ne kadar bilir?’ diyerek o öğrencileri işe almaz. Açıkta kalan işçi sayısı daha fazla olur. Açılırsa eğer yeni nesil öğrencilerin iş bulma imkanları daha fazla olur. Ben okulların açılması tarafındayım, daha iyi eğitim görmek istiyorum” ifadelerini kullanarak okulların açılması kanaatinde olduğunu belirtti.

“LİSEYE GEÇTİĞİMDE KARANTİNA BAŞLADI, LİSEYİ BİTİRECEĞİM ŞİMDİ”

İrem Su Kapan, “Ben lise öğrencisiyim, ben liseye geçtiğimde karantina başladı, ben liseyi bitireceğim şimdi. 11’nci sınıfa geçtim, 9’uncu sınıfta kapandı hiçbir şekilde lisede hiçbir şey öğrenemedim. Hiçbir şey öğrenilmiyor uzaktan eğitimle çok sıkıntılar yaşanıyor” ifadelerine yer verdi.

“AÇILMASIN, ALIŞTIK ARTIK RAHATLIĞA”

Derin Bayri, “Açılmasın, alıştık artık rahatlığa. Yine aynı şeyler gelecek başımıza. Aşılarımızı olduk ama yine aşı olduğu halde koronavirüse yakalananlarda var. Açılmamalı ikinci bir dalga bizi bekliyor. Çok bariz belli yani bunun olacağı. Riske atmamalı öğrencilerin hayatını” diyerek açılmamasını istediğini ifade etti.

“VİRÜSÜN SONU YOK”

Serkan akça “Açılmalı. Çünkü salgının sonu yok. Virüsün sonu yok. Artık grip gibi oldu. Yayıldıkça yayılıyor. Mutasyon geçiriyor. Öğrencilerin 1.5 yıldır yüz yüze eğitimden geri kaldıkları için açılması uygundur. Çünkü uzaktan eğitime öğrenciler ve veliler gerekli önemi vermiyor. Yoksa devlet üzerine düşen görevi yapıyor. Uzaktan da olsa öğretmenler eğitim görevini yerine getiriyor. Ama Öğrenciler gereken ilgi ve alakayı göstermiyor. Veliler de ilgilenmiyor. Onun için açılması öğrenciler için daha iyi olur” ifadelerini kullandı.

Emre Zilil, “Bir an önce açılmalı. Eğitim sistemi şart. Eğitimsiz bir ülke bir işe yaramıyor. Bunun tedbirini aldıktan sonra bir şey olmaz diye düşünüyorum” dedi.

Sibel Karakaş, “Açılmalı bence eğitim önemli. Açılsın, çocuklar başlasın. Zaten görüyorsunuz ki her yer açık okullar da açılsın bence. Herkes serbest geziyor, dolaşıyor. Okulunda çok fazla bir şeyi olacağını zannetmiyorum. Çünkü hiçbir kısıtlama yok, halkta maske yok. Eğitim niye duruyor? Bence o da ilerlesin” ifadelerine yer verdi.

Neriman Başoğlu, “Açılmalı bence. Çocuklar okusun. Evde hiçbir şey öğrenemediler ki. Onun için açılmalı bence. Benim torunlarım var, biri 2. Sınıfa gidecek, doğru dürüst okuma yazma bilmiyor. Diğeri 4. Sınıfa gidecek 3. Sınıftan hiçbir şey anlamadı. Evdeyken çok yapmıyorlar bilgisayar başında oyuna vuruyorlar işi. O yüzden açılsın” diye konuştu.

Kezban Kayıkçı, “Evde eğitim belirli derecede. Bir öğretmenin anlatması daha güzel, açılmasını tabiki istiyoruz”

Okula gitmenin çok güzel olduğunu ifade eden 1. Sınıf öğrencisi Muhammed Emin Kaya, “Okullar açılmalı. Okula gitmek çok güzel çünkü” dedi.