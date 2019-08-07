Okullar ne zaman açılacak?

Haber: C. Kutay Aykan

Yapılan açıklamaya göre; 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.) Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak 2020 tarihlerinde olacak. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. (Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.)2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.