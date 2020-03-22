Okullar ne zaman açılacak?

Haber: N. Halid Altundal

Ulusal yayın yapan bir TV kanalında programa katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23-27 Mart'ta gerçekleştirilecek uzaktan eğitimin ardından okulların açılıp açılmayacağı konusunda açıklamalarda bulundu. Okulların açılmasıyla ilgili eğitimsel açıdan eksik bulunmadığını belirten Bakan Ziya Selçuk, "Biz yarın denirse, şartlar uygun olursa yarın başlarız. Ama bu konu tümüyle sağlık koşullarına bağlı. Buna bağlı olarak bu konuda yapılacak istişareler sonucunda birlikte karar veririz” dedi.

“HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ”

Bu hafta itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile tekrar görüşeceklerini söyleyen Bakan Selçuk açıklamasında ayrıca, “Bu görüşme sonucu sonraki süreçle ilgili toplumu bilgilendirme imkanımız olacak. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz her türlü senaryoya hazırız. Gerekirse öğrencilere telafi eğitimleri yapacağız, buna ilişkin de bir paket hazırlandı” diye konuştu.

LİSELERE GEÇİŞ SINAVI ERTELENECEK Mİ?

Liselere Geçiş Sınavının ertelenip ertelenmeyeceğine dair konuşan Selçuk, prensip olarak hedeflerinin sınavı ertelememek olduğunu belirterek, “Koşullar uygun olduğunda sınavı ertelemenin doğru olduğunu düşünmüyoruz ama zaruri bir durum olursa, zorunlu bir durum olursa ertelenebilir. Ertelenmesi halinde tedbirlerimizi almakla yükümlüyüz. Biz bu tedbirleri de aldık. Aldığımız tedbirleri anlatmak için 'ertelenirse eğer diye...' konuşuyoruz yoksa ertelemek gibi bir amacımız yok” ifadelerini kullandı.