Haber: Kasım ŞAHİN
Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma takvimine göre sömestr tatili resmi olarak 2 Şubat Cuma günü bitecek. Fakat araya giren iki günlük hafta sonu sebebiyle tatilin son günü 4 Şubat Pazar olarak söylenebilir. Birinci dönemin bitip ikinci dönemin başladığının habercisi olan sömestr tatili, toplamda 16 gün sürecek.
2018 RESMİ TATİLLER NE ZAMAN?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi resmi tatil
15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün resmi tatil
16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün
17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi resmi tatil
21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün resmi tatil
22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün resmi tatil
23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün) resmi tatil
24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün resmi tatil
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil
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