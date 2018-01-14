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14 Ocak 2018 Pazar
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    • Okullar ne zaman tatil olacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınladığı çalışma takvimine göre 15 tatil resmi olarak 22 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Fakat araya hafta sonunun da girdiği göz önüne alındığında tatilin 20 Ocak Cumartesi itibarıyla başlayacağı açıklandı

    14 Ocak 2018 Pazar 12:52
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    Okullar ne zaman tatil olacak?

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma takvimine göre sömestr tatili resmi olarak 2 Şubat Cuma günü bitecek. Fakat araya giren iki günlük hafta sonu sebebiyle tatilin son günü 4 Şubat Pazar olarak söylenebilir. Birinci dönemin bitip ikinci dönemin başladığının habercisi olan sömestr tatili, toplamda 16 gün sürecek.

    2018  RESMİ TATİLLER NE ZAMAN?

     23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

    14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi resmi tatil

    15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün  resmi tatil

    16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

    17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

    15 Temmuz Demokrasi Bayramı

    20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi  resmi tatil

    21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün  resmi tatil

    22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün  resmi tatil

    23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün) resmi tatil

    24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün resmi tatil

    30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil

    28 Ekim Cumhuriyet Bayramı

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil

    Anahtar Kelimeler: Milli, Eğitim, Bakanlığının, Internet, Sitesinde

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