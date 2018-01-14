Haber: Kasım ŞAHİN

Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma takvimine göre sömestr tatili resmi olarak 2 Şubat Cuma günü bitecek. Fakat araya giren iki günlük hafta sonu sebebiyle tatilin son günü 4 Şubat Pazar olarak söylenebilir. Birinci dönemin bitip ikinci dönemin başladığının habercisi olan sömestr tatili, toplamda 16 gün sürecek.

2018 RESMİ TATİLLER NE ZAMAN?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi resmi tatil

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün resmi tatil

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi resmi tatil

21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün resmi tatil

22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün resmi tatil

23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün) resmi tatil

24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün resmi tatil

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil