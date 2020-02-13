“Okullar Okuyor” projesi aralıksız sürüyor

Haber: N. Halid Altundal

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Okullar Okuyor” projesi kapsamında etkinlikler ilimizdeki okullarda devam ediyor. Son olarak proje kapsamında Bolu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Namık Kemal ve Vatan Yahut Silistre paneli düzenlendi. Panele Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı da katıldı. Panelde Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Namık Kemal ve eserini değerlendirdiler.

Panelin hazırlanmasında katkısı bulunanlara ve panelist öğrencilere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, "İnsan hayata farklı pencerelerden bakarak düşünce dünyasını zenginleştirebilir. Kitaplar bu pencereler arasındaki insicamı yakalamamıza imkan sağlar" diyerek kitap okumanın önemine değindi.

Bir başka panel ise Bolu Fen Lisesinde düzenlendi. Fen Lisesi öğrencilerinin Mustafa Kutlu ve eseri Huzursuz Bacak’ı değerlendirdiği panele okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.