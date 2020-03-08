“Okullar Okuyor” Projesi

Haber: BMA

Kitap Okuma Projesi kapsamında gerçekleştirilen “Okullarımız Okuyor” kampanyasının ikinci programı İzzet Baysal Anadolu Lisesinde yapıldı. Okul salonunda düzenlenen programa projenin uygulanması talimatının sahibi Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Okul Müdürü Yusuf Şenufuk, öğretmenler ve İzzet Baysal Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Düzenlenen program Çağla Güldemir adlı öğrencinin Şehitlerimiz için okuduğu şiir ile başlarken panel ile devam etti. Proje kapsamında Peyami Safa’nın “Fatih Harbiye” kitabını okuyan öğrenciler tarafından kitabın konularını ve karakterlerini değerlendirdikleri bir sunum yapıldı. Sunumun ardından öğrencileri tebrik eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, öncelikle Suriye’nin İdlib şehrinde şehadet şerbetini içen askerlerimizin şahsı manevilerinde tüm Şehitlerimizi rahmetle yâd etti ve Gazilerimize acil şifalar diledi.

PROJE İLE NE AMAÇLANIYOR?

Proje kapsamında kitaplarını okuyup sunum yapan öğren öğrencilere teşekkür eden Vali Ümit, projenin nihai hedefinin çocuklarımıza okuma alışkanlığını kazandırmak, okuma sevgisini vermek olduğunu belirterek, “Aynı zamanda milli ve manevi değerlerine bağlı olarak, ne okuduğunu bilerek, ne yapmak istediğini bilerek, yoldaki işaretleri unutmayarak okumalarını sürdürmek hem kendi şahıslarına, hem toplumumuza, milletimize ve insanlığa çok daha faydalı, hayırlı insanlar olmalarına vesile olmaktır” dedi.

Düzenlenen program sonrasında öğrencilerle sohbet eden Vali Ümit öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından okulun bazı bölümlerini inceledi ve yetkililerden bilgiler aldı