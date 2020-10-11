Okullar tek tek dezenfekte edildi

Haber: BMA

Salgın dolayısıyla eğitimin uzaktan verildiği 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar için normalleşme planı kapsamında 12 Ekim Pazartesi itibariyle yeniden yüz yüze eğitime geçiliyor. Ara sınıflar yüz yüze eğitime başlamadan önce harekete geçen Mengen Belediyesi okullarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirerek, okullara dezenfektan panoları yerleştirdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanvekili Gülhan Üçer, okul idarecileri ile eksikler ve ihtiyaçlar için görüştü. Okul idarecileri gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Başkan Turhan Bulut, Başkanvekili Üçer ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, “Belediye ekiplerimiz öğrencilerimizin hijyen ve sağlıklı ortamda eğitim görmeleri için okullarımızın dezenfektan işlemlerini tamamladı ve el dezenfektan panolarını yerleştirdi. Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Gülhan Üçer okullarımızı ziyaret ederek idarecilerle eksik ve ihtiyaçları ile ilgili görüştü. Üçer, 2020-2021 eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini diledi. Vekilimiz, Belediye Başkanımız Sayın Turhan Bulut’un okulları ziyaret ettiği sırada Şehit Hasan Durmuşoğlu İlkokulunda eksikliğini gördüğü ve yaptırmak için söz verdiği dolabı teslim etti. Okul idarecilerimiz Başkanımıza, Başkan Vekilimize ve belediye ekiplerimize ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti” ifadelerine yer verildi.