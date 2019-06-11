Okullara Beyaz Bayrak verildi



Haber: Gönül Olutürk

Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul ortamı ve öğrenci sağlığının geliştirilmesi amacıyla ülke genelinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi/özel okul/kurumlarında “Beslenme Dostu Okul Programı” yürütülmeye başlandı. Bu kapsamda Mebrure İlhan Bağışgil Anaokulunda Beyaz Bayrak, Beslenme Dostu ve OHSAS sertifikası almaya hak kazanan okullara sertifikaları verildi. Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Sertifika törenine; Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Deligöz, Personel, Acil, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkan Yardımcısı Şerife Koçyiğit, Uzm. Seval Değer, Milli Eğitim Şube Müdürü Recai Yörük ve sertifika alan okul idarecileri katıldı.