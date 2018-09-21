Haber: Aysun Beykoz

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat; “2018-2019 Eğitim öğretim döneminin İlimiz ve Ülkemiz ile öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlığımız insan odaklı çalışma prensibinden yola çıkarak, geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığı bizim için ekstra bir önem taşımaktadır. 2018-2019 eğitim öğretim döneminin başladığı bu günlerde bizlerde okul, yurt ve pansiyonlarda bulunan kantin ve yemekhanelerin denetim ve kontrollerine başlamış bulunmaktayız. Denetimlerimizde hijyen koşulları, çalışanların hijyen sertifikaları, gıdaların saklama, pişirme ve sunum koşullarını denetleyen arkadaşlarımız (Gıda Kontrol Görevlilerimiz) aynı zamanda gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirmede bulunuyorlar. Unutmayalım ki çocuklarımız bir milletin geleceği, yarınlara bırakabildiğimiz yegane mirasımızdır. Her birimiz üzerimize düşeni ehemmiyetle yapmak mecburiyetindeyiz. Tarladan sofraya güvenli, hijyenik ve sağlıklı gıda tüketen çocuklarımız, başarılarla dolu geçen bir eğitim öğretim yılımız olmasını temenni ederim” dedi.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat; denetim ve kontrollerin belirli aralıklarla devam edeceğini belirtirken, mevzuata aykırı hareket eden işletmelerin önce uyarılıp süre verileceğini, süre sonunda eksikliklerini tamamlamayan işletmelere 5996 sayılı Gıda kanununa göre gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını söyledi.

Ayrıca eylül ayından itibaren ilköğretim öğrencilerine yönelik Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda mühendisleri tarafından okullarda “Gıda Güvenliği ve Sağlıklı Beslenme” konusunda eğitimler başlayacaktır.