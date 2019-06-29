Okullara sera kuracaklar

Haber: Aysun Beykoz

Öğrencilere doğa ve çevre bilinci aşılamak amacı ile hazırlanan ''Okul Seraları Projesi'' eğitimleri 25-27 Haziran 2019 tarihleri arasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda ve örnek seralarda uygulamalı eğitimler ile gerçekleştirildi. Eğitimlere İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, merkez ve ilçelerde görev yapan okul yöneticilerimiz ve ziraat mühendisleri katıldı.

Okul Seraları Projesi eğitimleri gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimlerin yapılmasının ardından son buldu. Okullarda açılması planlanan seraların kurulumu, bakımı ve bitkilerin yetiştirilmesi için merkez ve ilçe okullarda görevli yetkililere ziraat mühendisleri Nuri Erikli ve Murat Özer tarafından üç gün boyunca eğitim verildi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe eğitimi gerçekleştiren ziraat mühendislerine gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür edip, plaket verdi.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2019, 20:20