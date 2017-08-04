BASIN BÜLTENİ

Bolu Valisi Aydın Baruş’un Makamında düzenlenen protokol imza törenine, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu katıldı.

Protokol öncesi Bolu Valisi Aydın Baruş yaptığı konuşmasında, "“Bolu’daki ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alması için yatırımlarımız devam ediyor. Çocuklarımızın kalabalık olmayan sınıflarda ferah bir ortamda eğitim görmesi için son yıllarda ciddi bir hamle başlatarak yatırımlarımızı hızlandırdık ve çocuklarımıza yakışır, ailelerimizin hiçbir endişe duymadan sağlıklı bir ortamda çocuklarının eğitim görebileceği mekanlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede de okul inşaatlarımızın yenilenmesi çalışmaları devam ediyor. Yeni okullarımız gayet modern şartlarda, sıhhi koşullara uygun bir şekilde, çocuklarımızın da rahatça girip çıkabileceği ve eğitim alabileceği bir ortama kavuşuyor. Ancak tabi ki sadece binaları inşa etmek yeterli değil aynı zamanda okullarımızın bahçelerinin de çocuklarımızın rahatça kullanabilmesi, temiz bir şekilde bulundurulması ve çamurdan, tozdan uzak koşullarda çocuklarımızın spor yapabilmesi bizim için önemli. Bu çerçevede de Bolu Belediye Başkanlığımızla anlayış birliği oluşturarak okul bahçelerimizin asfaltlanması projesini başlatıyoruz. Bolu Belediye Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılacak protokol çerçevesinde şu anda 13 okulumuzun bahçesinin asfaltlanma çalışmaları yürütülecek. Bu çalışmaların maliyeti Bolu Belediye Başkanlığı ve Bolu İl Özel İdaresi’nden İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ayrılan ödenek çerçevesinde gerçekleştirilecek. Çalışmaların maliyetinin yarısını Bolu Belediye Başkanlığı diğer yarısını ise Bolu İl Özel İdaresi karşılayacak. Bu protokolün imzalanmasında ve yürütülecek çalışmalarda çok değerli katkılar sunan Bolu Belediye Başkanımız Sayın Alaaddin Yılmaz’a, Bolu Belediye Başkanlığı çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bahçesi asfaltlanacak okul sayımız ilerdeki günlerde artabilir. Yine protokol çerçevesinde ihtiyacı olan okullarımıza bu hizmet verilmeye devam edecek. Ben şimdiden imzalanacak olan bu protokolün hem Bolu Belediye Başkanlığımız için hem de Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar bu çalışmaya katkı sunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Protokolün okunmasının ardından Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz protokol imzalandı.

İmzalanan protokol ile Emineana Anaokulu, Gazipaşa Ortaokulu, Sakarya İlkokulu, Sakarya Ortaokulu, Behiye Baysal İlkokulu – Ortaokulu, Koç İlkokulu – Ortaokulu, İzzet Baysal Anadolu Lisesi, Mudurnu Hacı Musalar İlkokulu, Gerede 100. Yıl İlkokulu – Ortaokulu, Gerede Esentepe İlkokulu, Gerede Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mengen Gökçesu İlkokulu ve Dörtdivan Şehit Orhan Yalçın Ortaokulu’nun bahçeleri sıcak asfalt kaplama yapılacak.