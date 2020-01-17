“Okullara tatil, davranışlara değil”

Haber: BMA

Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimiz Bolu’da da binlerce öğrenci karnesini alarak tatile başladı. 15 günlük ara tatile giren öğrenciler ile velileri için Bolu Doğa Koleji’nden Psikolog Nilay Gedikli tatil önerilerinde bulundu.

Psikolog Nilay Gedikli öğrenciler ve velileri için yayınladığı tatil önerilerini şu şekilde sıraladı: “2019-2020 Eğitim Öğretim döneminin ilk dört ayını geride bıraktık. Çocuklar pek çok yeni bilgi, kazanım ve davranış edindiler. Dinlenme süresince bu bilgilerin unutulmaması, davranışların devamlılığının sağlanması oldukça önemlidir. Özellikle okula bu yıl ilk defa başlamış çocukların alışkanlıklarının aynı kalması gerekmektedir.

Karneler yalnızca çocuğunuzu akademik olarak değerlenme araçlarıdır! Çocuğunuzun karnesi beklediğiniz başarı düzeyinde, altında veya üstünde olabilir. Karnedeki başarılar ailenin başarısı olduğu kadar başarısızlıkta da ailenin etkisi söz konusudur. Çocuğun başarısız olması kötü bir tatil geçireceği anlamına gelmemelidir. Başarının ve başarısızlık nedenlerinin tekrar tanımlanması gerekmektedir. Çocuğunuzun duygu ve düşüncelerini anlamak, varsa hedeflerini dinlemek çok daha etkili olacaktır. Bu değerlendirmeler objektif, yansız ve yüksüz olmalıdır. Çözümler ise aile içi etkileşim ve iletişimde saklıdır. Çocuğunuzla, onu suçlamadan yapacağınız her konuşma çocuğu başarıya bir adım daha yaklaştıracaktır. Sizin söylediklerinizi yapması çocuğunuzun başarılı olacağı anlamına gelmez. Onun kendi başarı stratejilerini geliştirmesine olanak sağlamanız gerekmektedir.

“TATİLİN SON 3-4 GÜNÜ TEKRAR OKUL DÜZENİNE GERİ DÖNÜŞ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR”

Uyku düzenine dikkat! 3-5 yaşındaki çocukların uyku ihtiyacı yaklaşık 11-13 saattir. Çocukların 6-13 yaşına geldiğinde 9-11 saat uyuması gerekiyor. Gençlikte ise 8-10 saat uyku yeterli oluyor. Yeterli uyku döngüsünü tamamlaması çocuğun daha verimli bir gün geçirmesine olanak sağlar. Çocukların alıştığı sabah erken kalkıp gece erken yatma durumu tatil dönemlerinde her zaman esneklik gösterir. ‘Biraz daha uyusun dinlensin, yarın okul yok nasıl olsa geç yatabilir’ ile başlar tatilin son günü okul düzenine nasıl dönüleceği endişesiyle son bulur. Bu endişeyi yaşamamak için tatilin son 3-4 günü tekrar okul düzenine geri dönüş yapılması gerekmektedir.

“AİLE İLE GEÇİRİLECEK VAKİT PAHA BİÇİLMEZDİR”

Elbette tatil dinlenmek için var! Çocuğun dinlenirken edindiği kazanımları unutmaması için tekrar etmeleri gerekmektedir. Tatil ödevlerinin günlere yayılarak yapılması ve sonrasında kitap okuma alışkanlığının sürmesi için her gün mutlaka kitap okunması gereklidir. Çocuklar hem öğrendiklerini pekiştirebilir hem de kendi istediklerine vakit ayırabilirler. Zamana yayılan etkinlikler onların dinlenmelerine fırsat tanıyacaktır.

Kaliteli vakit geçirmek için büyük bir fırsat! Ders yoğunluğu, okul, etüt saatleri, hobiler ve kurslar için oldukça zaman harcayan çocuklar aileleriyle etkinlik yapmaya zaman bulmakta güçlük çekmektedir. Günün büyük bölümü tatil döneminde çocuğa ait olacağı için planlamalar yaparak çocuklarla günlük vakit geçirilmesi gerekmektedir. Arkadaşlık ilişkileri ve grup dinamikleri için tatil süresinde çocuğunuzun arkadaşlarıyla etkileşim içinde olması, çocuğun sosyal gelişimi açısından önemlidir. Aile ile geçirilecek vakit ise paha biçilmezdir. Emek ve özen isteyen çocuk, dinlendiğini ve anlaşıldığını hissettiği takdirde kendine güvenen, sosyal ilişki kurmaktan çekinmeyen bir genç ve yetişkin olur. Keyfiyle geçireceğiniz bir tatil dönemi olması dileğiyle.”