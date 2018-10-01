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01 Ekim 2018 Pazartesi
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    • Okullarda aşure sevinci

    Muharrem ayının en önemli günlerinden olan İslam aleminin kıymet verdiği aşure günü Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi`nde kutlandı.

    01 Ekim 2018 Pazartesi 10:22
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    Okullarda aşure sevinci

    Haber; Ceylan BEYKOZ

    Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen aşure günü programına BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı, Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, İl Müftüsü Orhan Genç, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

    Kur’an-ı kerim tilaveti ile başlayan programda öğrenciler aşure günüyle bilgilendirme yaptı. Dua okunmasının akabinde aşure ikramı yapıldı.

    Aşure günü programlarının düzenlendiği bir başka durak ise İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ydi. 10. Geleneksel aşure günü programı Okul Müdürü Ayhan Vural’ın okulun eğitim durumu hakkında yaptığı konuşmasıyla başladı.

    Programa Bolu Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Haluk İnceler, Milli Eğitim Şube Müdürleri Muvafık Kılıç ve Mehmet Aran, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kur’an-ı kerim ve aşure duasının okunduğu programda davetlilere yemek ve aşure ikramında bulunuldu.  

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