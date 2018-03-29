Haber: Esra Öztürk

Konu hakkında açıklamada bulunan İl Müdürü İzzet Murat;“Nüfusumuzun yaklaşık %15’ini oluşturan ilköğretim çağı öğrencileri, yaklaşık 17 yıllık öğretim hayatının 8 yılını bu okullarda geçirmektedirler. Öğrencilerin eğitimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için okulların temizlik ve hijyene gereken titizliği göstermesi gerekmektedir. Bu, öğrencilerin başarısı ve gelişimi açısından önem arz etmektedir. Günlük yaşamda insanların büyük kısmı temizlik ve hijyeni aynı anlamda kullanmakta ve algılamaktadır. Her iki ifade, aynı şey olmamakla birlikte birbirini tamamlayan kavramlardır. Temizlik, temiz olma durumu, temiz tutma durumu olarak Tanımlanmakla beraber hijyen, sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınacak temizlik önlemlerinin tümüdür. Hijyen, temizliğin daha kapsamlı, daha gelişmiş durumu, kısaca şemsiyesidir. Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmek, kamu kurum ve kuruluşlarının asli görevleri arasındadır.

Güvenilir gıda, gıdanın bilinçli tüketilmesi, sağlıklı beslenme, kişisel temizlik, el yıkama şekli, tüketilen ürünlerin etiket bilgileri ve Alo 174 Gıda hattı ile ilgili bilgilerin verildiği eğitim toplantılarımızda; Öğrencilerin evde ve okulda düzenli öğünlerle beslenme alışkanlığı kazandırılması ve besin çeşitliliğine önem verilmesi, "fastfood" türü denilen bol yağlı, tuzlu, katkı maddeli, karbonhidratlı besinlerden çocukların uzak durmaları, gazlı içeceklerden kaçınılması hususları da aktarılan önemli hususlardır” dedi.

Eğitimlerde öne çıkan bir diğer konu ise süt ve süt tüketiminin önemi, ambalaj ve etiket kontrolünün bir davranış haline getirilmesi, kokmuş, çürümüş, küflenmiş gıdalardan uzak durulması ve tüketilmemesi, sınıflarda, sıralarda gıda bezi kullanımının yaygınlaştırılması, suluk ve mataraların gecelik sıcak su ile temizliklerinin yapılması hususlarının üzerinde durulmuştur. 2017-2018 Bahar Döneminde "Okullarda Gıda Güvenilirliği" eğitimlerinin Bolu’da belirlenen 8 adet okulda öğrenim gören öğrencilere verilmesi kararlaştırılmıştır. Bolu İli Kültür İlkokulunda 20 Mart, Yunus Emre Ortaokulunda 7 Şubat’ta ve 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulunda 22 Mart tarihlerinde düzenlenen eğitimlerde yaklaşık 350 öğrenciye ‘Gıda Güvenliği ve Hijyen’ konusunda eğitim verilmiş olup planlanan şekilde eğitimler devam edecektir.