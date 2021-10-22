Okullarda kavgalar bitmek bilmiyor

Haber: C. Kutay Aykan

Eski SGK binasının yanında bulunan Mimar İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Semerkant Mahallesindeki Bolu Ticaret Meslek Lisesi öğrenciler ile okul dışından okul çevrelerine gelen gençler arasındaki kavgalar bir türlü bitmiyor. Hemen hemen her gün öğle saatleri ile akşam çıkış saatlerinde sürekli kavgalar meydana geliyor.

Geçtiğimiz hafta Mimar İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri ile okul dışından gençler arasında çıkan kavgada aralarında öğrenci olmak üzere 17 kişi gözaltına alınmış 3 öğrenci ise kollarına aldıkları darbeler sonrası kırıkları oluşmuş, hastanede tedavi edilmişlerdi.

Ne var ki bu olaylar bir türlü bitmek bilmiyor ve her gün özellikle akşam okul çıkışlarında kavgalar dinmek bilmiyor. Bu durumdan hem veliler hem de okul çevresindeki esnaflar, kötü bir olay olacak endişesi içersine girdiler. Polisin geniş güvenlik önlemine rağmen, öğrenciler ile gençler arasındaki kavgalar bu seferde sokak aralarına sıçramış durumda.