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31 Ekim 2017 Salı
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    • Okullarda özel güvenlik dönemi

    İşkur okullarda görevlendirmek üzere Özel güvenlik kimlik kartına sahip personel işe alacağını duyurdu. Liseler başta olmak üzere tüm okullara bir adet güvenlik görevlisi atanacak.

    31 Ekim 2017 Salı 09:22
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    Okullarda özel güvenlik dönemi

    Haber: Gönül Olutürk

    İş kur bünyesinde kayıtlı işsiz olmak birinci şart olarak sunulan özel güvenlik başvurularında Emekli ve malul aylığı almamak şartı da aranıyor. Açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmaması gereken başvurularda, engelli olmaları nedeniyle aylık bağlananlar kurslardan ve programlardan yararlanabilecekler. 25-45 yaş arası katılımcıların başvurabileceği iş için lise ve üstü düzeyde eğitim seviyesi aranıyor. Başvuru sahiplerinin 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik çalışma izni ile kimlik kartına sahip olması ve aynı kanunda belirtilen özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartları taşıması gerekiyor.

    Katılımcılar için TYP’den yararlanma süresi, on iki ay içerisinde ayrı ayrı olarak veya bir defada en fazla dokuz ay. Dokuz aylık süre, kişinin TYP kapsamındaki bir programdan yararlanmaya başlama tarihi üzerinden değerlendiriliyor. Katılımcıların programa başladığı tarihten on iki ay sonra yeniden yararlanma hakkı doğuyor. On iki ay içinde toplam üç aylık bekleme süresini dolduran katılımcılar için, üç ayın bittiği tarihten sonraki gün, on iki ay içerisinde dokuz aylık yararlanma hakkı tekrar doğuyor.

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